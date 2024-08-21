Блогера-инцела Поднебесного арестовали по делу о педофилии

Алексей Поднебесный (Фото: SPbGS / Telegram)

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Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО блогера Алексея Поднебесного по делу о педофилии. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

«Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Поднебесному стражу по 18 октября 2024 года», — говорится в сообщении.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Защита Поднебесного просила суд о домашнем аресте.

Блогера обвиняют по ч. 1 ст. 134 Уголовного кодекса — половое сношение с лицом, не достигшим 16-летия, — и ч. 1 ст. 135 — развратные действия.

Уголовное дело о педофилии против Поднебесного возбудили 20 августа. По версии следствия, в начале месяца блогер «совершил в отношении 15-летней девушки развратные действия без применения насилия», а на следующий день «вступил с той же потерпевшей в половую связь».

Во время допроса следователь спросил обвиняемого, признает ли он вину, но тот отказался давать показания. Ранее он опроверг интимную связь с девушкой, подчеркнув, что они «только гуляли».

Поднебесный известен как «лидер российских инцелов» (людей, воздерживающихся от секса не по своей воле). Инцелов часто обвиняют в женоненавистничестве.

В 2021 году блогера принудительно госпитализировали в психиатрическую больницу из-за высказываний о проблеме стрельбы в школах. В 2022 году Поднебесный добился признания госпитализации незаконной и отсудил компенсацию в 60 тыс. руб.