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Против блогера-инцела Поднебесного завели дело о педофилии

Алексей Поднебесный
Алексей Поднебесный (Фото: Поднебесный / YouTube)

Следователи в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о педофилии в отношении жителя Нижегородской области, сообщает главное управление Следственного комитета по городу.

Ведомство не называет имя подозреваемого, однако публикует видео допроса. Как пишет «РИА Новости», речь идет о 46-летнем блогере Алексее Поднебесном. Накануне в его телеграм-канале появился пост о задержании, а утром он сообщил об уголовном деле.

По версии следствия, 2 августа задержанный «совершил в отношении 15-летней девушки развратные действия без применения насилия», а на следующий день «вступил с той же потерпевшей в половую связь». Во время допроса следователь спросил мужчину, признает ли он вину, но тот отказался давать показания. Ранее он опроверг интимную связь с девушкой, подчеркнув, что они «только гуляли».

Поднебесному вменяют половое сношение и совершение развратных действий без применения насилия, совершенные в отношении лица, не достигшего 16 лет, — ч. 1 ст. 134 и ч. 1 ст. 135 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по статьям — три и четыре года лишения свободы соответственно.

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Алексей Поднебесный — активист и блогер, известный как «лидер российских инцелов» (людей, воздерживающихся от секса не по своей воле). Резонанс вызвала его принудительная госпитализация в психиатрическую больницу в 2021 году по решению суда из-за высказываний о проблеме стрельбы в школах. В 2022 году Поднебесный добился признания госпитализации незаконной и отсудил компенсацию в 60 тыс. руб.

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обвинения в педофилии уголовное дело Следственный комитет Санкт-Петербург
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