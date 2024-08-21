Из ТРЦ на западе Москвы эвакуировали людей из-за короткого замыкания

Фото: oceania.ru

Из торгово-развлекательного центра «Океания» в Москве эвакуировали около 800 человек из-за короткого замыкания в сетях, сообщает пресс-служба МЧС в телеграм-канале.

ТРЦ находится на западе столицы на Кутузовском проспекте. На месте работают спасатели, добавили в ведомстве.

«В здании сработала система пожаротушения из-за короткого замыкания в электрощите. Возгорания не последовало», — говорится в сообщении.

14 августа в торговом центре «Рио» на юго-западе Москвы произошел пожар. Загорелась обшивка здания с первого по четвертый этаж, пожару присвоили второй номер сложности из пяти. Людей из торгового центра эвакуировали, в результате ЧП никто не пострадал.