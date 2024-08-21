Из ТРЦ на западе Москвы эвакуировали людей из-за короткого замыкания
Из торгово-развлекательного центра «Океания» в Москве эвакуировали около 800 человек из-за короткого замыкания в сетях, сообщает пресс-служба МЧС в телеграм-канале.
ТРЦ находится на западе столицы на Кутузовском проспекте. На месте работают спасатели, добавили в ведомстве.
«В здании сработала система пожаротушения из-за короткого замыкания в электрощите. Возгорания не последовало», — говорится в сообщении.
14 августа в торговом центре «Рио» на юго-западе Москвы произошел пожар. Загорелась обшивка здания с первого по четвертый этаж, пожару присвоили второй номер сложности из пяти. Людей из торгового центра эвакуировали, в результате ЧП никто не пострадал.
Блинкен заявил о согласии Израиля вывести войска из сектора Газа
Кабмин поддержал идею штрафовать уехавших россиян за дискредитацию
Ученые связали прием препарата «Оземпик» с мыслями о суициде
Собянин сообщил о сбитых беспилотниках, летевших на Москву
Как менялись ставки на исход президенских выборов в США
Читайте форум РБК-Крипто в Telegram
Футболист «Зенита» перейдет в английский клуб
Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов