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Общество ,  
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Из ТРЦ на западе Москвы эвакуировали людей из-за короткого замыкания

Фото: oceania.ru
Фото: oceania.ru

Из торгово-развлекательного центра «Океания» в Москве эвакуировали около 800 человек из-за короткого замыкания в сетях, сообщает пресс-служба МЧС в телеграм-канале.

ТРЦ находится на западе столицы на Кутузовском проспекте. На месте работают спасатели, добавили в ведомстве.

«В здании сработала система пожаротушения из-за короткого замыкания в электрощите. Возгорания не последовало», — говорится в сообщении.

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14 августа в торговом центре «Рио» на юго-западе Москвы произошел пожар. Загорелась обшивка здания с первого по четвертый этаж, пожару присвоили второй номер сложности из пяти. Людей из торгового центра эвакуировали, в результате ЧП никто не пострадал.

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ТРЦ Москва короткое замыкание эвакуация
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