«Авито» и Ozon объявили о сервисах для помощи жителям Курской области

Фото: Дмитрий Серков / РБК

Российские цифровые платформы «Авито» и Ozon совместно с «Госуслугами» решили запустить сервисы по поддержке пострадавших жителей Курской области, которые вынужденно покинули свое жилье. Об этом сообщили в пресс-службах компаний.

Маркетплейс Ozon начислит пострадавшим 3 тыс. баллов (эквивалентно 3 тыс. руб.), которые можно потратить в специальном разделе «с широким ассортиментом товаров со скидками». Кроме того, клиенты Ozon могут купить сертификат на 500 руб. — его автоматически направят пострадавшим. Жителям региона нужно подать заявку на получение помощи на «Госуслугах».

Пользователи «Авито» смогут предложить бесплатное жилье тем, кто вынужденно покинул свои дома — для этого создан новый фильтр в разделе аренды «могу предоставить жилье бесплатно». Кроме того, сервис поможет переселенцам найти временную работу, для этого запустят фильтр «работа с проживанием». Также «Авито» поддержит работодателей Курской области, которые ищут персонал социальной сферы.

Боевые действия в приграничье Курской области продолжаются с утра 6 августа. В области введен режим ЧС федерального уровня, там также объявлен режим контртеррористической операции. В некоторых районах Курской области объявлена эвакуация.