 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

На «Госуслугах» появился сервис для помощи жителям Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сервисы для помощи жителям Курской области стали доступны на «Госуслугах», сообщила пресс-служба Минцифры.

Через портал жители региона могут сообщить, в каких товарах, продуктах и лекарствах нуждаются, а также найти близких, с которыми потеряна связь. Кроме того, на портале можно оставить заявку на вывоз с территории региона. Сервис передаст собранную информацию в оперштаб Курской области.

Кроме того, на «Госуслугах» можно оформить выплаты:

  • единовременную выплату в размере 10 тыс. руб.;
  • выплату пострадавшим при ЧС;
  • выплату при утрате имущества;
  • выплату за вред здоровью;
  • выплату членам семьи погибшего при ЧС.

В Белгородской области вслед за Курской заработал межсетевой роуминг
Политика
Фото:Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Боевые действия в приграничье Курской области продолжаются с утра 6 августа. В области введен режим ЧС федерального уровня, там также объявлен режим контртеррористической операции.

Украина называла целью операции в регионе усиление позиций на переговорах. Президент России Владимир Путин счел действия Киева «масштабной провокацией» и заявил о бесперспективности переговоров с людьми, «которые без разбора наносят удары по мирным людям».

Харрис пообещала запретить «взвинчивание цен» на продукты

Вирусологи оценили риск эпидемии оспы обезьян в России

Следственный комитет Белоруссии начал расследование против стендап-комика Славы Комиссаренко

Создатель ChatGPT заблокировал иранские аккаунты за фейки о выборах в США

В Москве в одном из переходов на станции метро «Арбатская» сработала гермодверь

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

Доля доллара и евро при расчетах за российский экспорт упала ниже 20%

WP узнала о секретных переговорах о мире, сорванных наступлением ВСУ

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Госуслуги Курская область помощь Минцифры
Материалы по теме
Глава МАГАТЭ выразил готовность приехать на Курскую АЭС
Политика
Захарова предупредила о катастрофе в случае атаки на Курскую АЭС
Политика
В Белгородской области вслед за Курской заработал межсетевой роуминг
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 97,84 (-0,48) Инвестиции, 16 авг, 17:26 Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 88,91 (+0,11) Инвестиции, 16 авг, 17:26
Совет церквей Украины выступил за запрет УПЦПолитика, 21:28
На «Госуслугах» появился сервис для помощи жителям Курской областиОбщество, 21:26
WSJ узнала о нежелании США делиться с ВСУ разведданными о целях в РоссииПолитика, 21:13
Мужчина получил ранения при ударе дрона по машине в Белгородской областиПолитика, 21:06
Матч чемпионата Франции прервали на 30 минут из-за травмы футболистаСпорт, 21:01
В Хорватии украинцев заподозрили в поджоге судов в портуОбщество, 20:55
Мирра Андреева проиграла первой ракетке мира на крупном турнире в СШАСпорт, 20:49
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Rai отозвала снявших репортаж из Суджи журналистовПолитика, 20:40
Украинцы провели акцию протеста у консульства в ВаршавеПолитика, 20:32
20% затрат дают 80% результата: почему нужны корпоративные мероприятияРБК и Millennium, 20:20
X объявила о закрытии офиса в Бразилии из-за угроз судьиТехнологии и медиа, 20:07
Короткометражка режиссеров из России взяла приз на фестивале в ЛокарноОбщество, 20:00
Футболиста унесли с поля на носилках в матче АПЛСпорт, 19:54
В Ростовской области из колонии сбежал заключенныйОбщество, 19:33