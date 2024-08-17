На «Госуслугах» появился сервис для помощи жителям Курской области
Сервисы для помощи жителям Курской области стали доступны на «Госуслугах», сообщила пресс-служба Минцифры.
Через портал жители региона могут сообщить, в каких товарах, продуктах и лекарствах нуждаются, а также найти близких, с которыми потеряна связь. Кроме того, на портале можно оставить заявку на вывоз с территории региона. Сервис передаст собранную информацию в оперштаб Курской области.
Кроме того, на «Госуслугах» можно оформить выплаты:
- единовременную выплату в размере 10 тыс. руб.;
- выплату пострадавшим при ЧС;
- выплату при утрате имущества;
- выплату за вред здоровью;
- выплату членам семьи погибшего при ЧС.
Боевые действия в приграничье Курской области продолжаются с утра 6 августа. В области введен режим ЧС федерального уровня, там также объявлен режим контртеррористической операции.
Украина называла целью операции в регионе усиление позиций на переговорах. Президент России Владимир Путин счел действия Киева «масштабной провокацией» и заявил о бесперспективности переговоров с людьми, «которые без разбора наносят удары по мирным людям».
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