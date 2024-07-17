В Киргизии задержали племянника президента Жапарова
Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержал Улана Жапарова, племянника президента республики Садыра Жапарова, сообщает «Sputnik Кыргызстан» со ссылкой на решение Первомайского районного суда Бишкека.
Как пояснили в суде, ГКНБ внесло ходатайство об аресте, оно было удовлетворено. Жапарова заключили под стражу до 19 августа, он обвиняется в совершении тяжкого преступления — мошенничества в особо крупном размере.
По данным Kаktus.media, Улан Жапаров обещал кому-то должность полномочного представителя президента в одной из областей. За это он получил вознаграждение более чем $100 тыс., но обещание так и не выполнил, говорится в материале.
Ранее Жапарова уже задерживали сотрудники правоохранительных органов. В июне 2023 года милиция Киргизии обвинила его в участии в коррупционных схемах на таможне, а через четыре месяца мужчину отпустили под домашний арест. Жапарову вменяют коррупцию и подделку документов, по этому же делу проходят еще пять человек.
Улан Жапаров — сын двоюродного брата президента Ракымжана Жапарова.
В июне 2024 года президент Киргизии извинился за племянницу, которая похвасталась в соцсетях помпезным предложением руки и сердца. Видеоролик с предложением в ущелье под Бишкеком, который опубликовала племянница президента, «Мисс Кыргызстан — 2020» Лазат Нуркожоева, вызвал в Сети много гневных комментариев.
Как отметил Жапаров, близкие руководства страны должны быть примером для других, а значит, необходимо остановить расточительство. «Надеюсь, что впредь они будут думать, а затем делать. Верю, что пара сделает правильные выводы после критики народа», — сказал президент. Он добавил, что будущий зять сделал это по молодости и не подумал.
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