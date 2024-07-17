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Политика ,  
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В Киргизии задержали племянника президента Жапарова

Жапарова задержали до 19 августа. По данным местных СМИ, он пообещал кому-то должность полномочного представителя президента в одной из областей Киргизии, получил за это вознаграждение и не выполнил обещание
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержал Улана Жапарова, племянника президента республики Садыра Жапарова, сообщает «Sputnik Кыргызстан» со ссылкой на решение Первомайского районного суда Бишкека.

Как пояснили в суде, ГКНБ внесло ходатайство об аресте, оно было удовлетворено. Жапарова заключили под стражу до 19 августа, он обвиняется в совершении тяжкого преступления — мошенничества в особо крупном размере.

По данным Kаktus.media, Улан Жапаров обещал кому-то должность полномочного представителя президента в одной из областей. За это он получил вознаграждение более чем $100 тыс., но обещание так и не выполнил, говорится в материале.

Ранее Жапарова уже задерживали сотрудники правоохранительных органов. В июне 2023 года милиция Киргизии обвинила его в участии в коррупционных схемах на таможне, а через четыре месяца мужчину отпустили под домашний арест. Жапарову вменяют коррупцию и подделку документов, по этому же делу проходят еще пять человек.

Улан Жапаров — сын двоюродного брата президента Ракымжана Жапарова.

Жапаров извинился за племянницу, которая похвасталась помолвкой
Общество
Садыр Жапаров

В июне 2024 года президент Киргизии извинился за племянницу, которая похвасталась в соцсетях помпезным предложением руки и сердца. Видеоролик с предложением в ущелье под Бишкеком, который опубликовала племянница президента, «Мисс Кыргызстан — 2020» Лазат Нуркожоева, вызвал в Сети много гневных комментариев.

Как отметил Жапаров, близкие руководства страны должны быть примером для других, а значит, необходимо остановить расточительство. «Надеюсь, что впредь они будут думать, а затем делать. Верю, что пара сделает правильные выводы после критики народа», — сказал президент. Он добавил, что будущий зять сделал это по молодости и не подумал.

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Мир Ландау
Киргизия Садыр Жапаров родственники коррупция
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