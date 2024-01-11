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Турецкие спасатели нашли телефон в горах, где пропала россиянка

Турецкие спасатели нашли телефон в горах, где пропала российская туристка
Вид на горы вблизи города Кемер
Вид на горы вблизи города Кемер (Фото: Martin Siepmann / Global Look Press)

Турецкие спасатели обнаружили в горах близ курортного города Кемер телефон, предположительно принадлежащий пропавшей россиянке Надежде Ярыгиной, передают Milliyet и портал Son Dakika.

О пропаже Ярыгиной стало известно накануне. Как сообщало издание Hurriyet, россиянка приехала в Турцию на отдых 31 декабря и поселилась в пятизвездочном отеле в Киришском районе Кемера. 4 января она в одиночестве отправилась на прогулку, утверждала газета. Об этом же пишет и Milliyet.

По данным изданий, во время поисков спасатели установили, что Ярыгина не приезжала в аэропорт на обратный рейс, которым должна была вылететь 8 января, и не возвращалась в гостиницу. В номере у россиянки нашли оставленные вещи и документы, однако там не было мобильного телефона.

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Фото:John Raymond Tibay / Shutterstock

Накануне спасатели начали поиск 40-летней женщины в районе горы Чалыш, куда она отправилась на прогулку на природу, передает Milliyet. Утром 11 января поиски возобновились. В них участвуют 39 человек, в том числе представители управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD), полиция и несколько поисковых отрядов. Женщину искали как на суше, так и в море.

Принадлежит ли найденный телефон пропавшей россиянке, пока неизвестно, устройство отправили на экспертизу. Спасатели сосредоточились на поисках в этом районе, пишет Milliyet.

«РИА Новости» сообщало со ссылкой на управление МВД Кировской области, что пропавшая россиянка — жительница региона. Заявление о пропаже женщины подала ее мать. Генеральное консульство России в Анталье направило запрос турецким правоохранительным органам и связалось с туроператором, через которого Ярыгина прибыла в Турцию.

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Турция спасатели
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