В московском метро назвали причину задымления на станции «Саларьево»

Фото: АГН «Москва»

Задымление на станции метро «Саларьево» Сокольнической линии московского метро возникло при испытании силового кабеля, сообщили РБК в пресс-службе метрополитена. Там уточнили, что кабель загорелся в блоке служебных помещений станции.

«Причины будут установлены специальной комиссией», — добавили в пресс-службе. Угрозы безопасности пассажиров и движению поездов не было, подчеркнули в ведомстве. В настоящее время станция «Саларьево» открыта. По данным дептранса, станцию закрывали с 13:13 до 13:43 мск.

РЕН ТВ со ссылкой на источники сообщил, что кабель горел между станциями «Саларьево» и «Румянцево». По информации собеседников ТАСС, пассажиров эвакуировали. По данным агентства «Москва», возгорание произошло на площади 2 кв. м.

В конце мая агентство «Москва» сообщило о задымлении между станциями «Воробьевы горы» и «Спортивная» Сокольнической линии метро. Как пояснил дептранс, причиной остановки движения на ветке стала техническая неисправность. В результате ЧП никто не пострадал, пассажиры самостоятельно вышли на платформу станции из туннеля.