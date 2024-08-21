 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В московском метро назвали причину задымления на станции «Саларьево»

Задымление на станции «Саларьево» возникло при испытании силового кабеля
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Задымление на станции метро «Саларьево» Сокольнической линии московского метро возникло при испытании силового кабеля, сообщили РБК в пресс-службе метрополитена. Там уточнили, что кабель загорелся в блоке служебных помещений станции.

«Причины будут установлены специальной комиссией», — добавили в пресс-службе. Угрозы безопасности пассажиров и движению поездов не было, подчеркнули в ведомстве. В настоящее время станция «Саларьево» открыта. По данным дептранса, станцию закрывали с 13:13 до 13:43 мск.

РЕН ТВ со ссылкой на источники сообщил, что кабель горел между станциями «Саларьево» и «Румянцево». По информации собеседников ТАСС, пассажиров эвакуировали. По данным агентства «Москва», возгорание произошло на площади 2 кв. м.

На юге Сокольнической ветки метро Москвы произошло задымление
Общество
Фото:Владимир Андреев / ТАСС

В конце мая агентство «Москва» сообщило о задымлении между станциями «Воробьевы горы» и «Спортивная» Сокольнической линии метро. Как пояснил дептранс, причиной остановки движения на ветке стала техническая неисправность. В результате ЧП никто не пострадал, пассажиры самостоятельно вышли на платформу станции из туннеля.

Блинкен заявил о согласии Израиля вывести войска из сектора Газа

Кабмин поддержал идею штрафовать уехавших россиян за дискредитацию

Ученые связали прием препарата «Оземпик» с мыслями о суициде

Собянин сообщил о сбитых беспилотниках, летевших на Москву

Как менялись ставки на исход президенских выборов в США

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

Футболист «Зенита» перейдет в английский клуб

Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Москва Сокольническая линия метрополитен
Материалы по теме
В московском метро закрыли станцию «Саларьево» из-за загоревшегося кабеля
Общество
На станции «Арбатская» в метро Москвы сработала гермодверь
Общество
Рекордсмены в прыжках с шестом и на 400 м с/б сразятся на 100-метровке
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 22 августа
EUR ЦБ: 101,95 (+1,75) Инвестиции, 17:19 Курс доллара на 22 августа
USD ЦБ: 91,69 (+0,99) Инвестиции, 17:19
Аэропорты Мурманска и Апатит временно ограничили работуОбщество, 17:19
Пермский клуб обыграл сборную Колумбии по баскетболу с разницей 102 очкаСпорт, 17:09
Из ТРЦ на западе Москвы эвакуировали людей из-за короткого замыканияОбщество, 17:08
СК попросил арестовать главу управления цифровой трансформации ФСИНОбщество, 16:54
Власти Германии конфисковали 13 криптоматов в результате рейдаКрипто, 16:53
ФСИН опровергла сообщения о «плазме» и икре в камере члена банды ЦапковОбщество, 16:47
Экс-глава Госзагрансобственности получил должность в МинобороныПолитика, 16:44
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Мануэль Нойер завершил карьеру в сборной ГерманииСпорт, 16:41
Концерн Rheinmetall не смог поставить Польше 50 тыс. снарядовПолитика, 16:39
ФСИН опровергла сообщения об освобождении «Домодедовского упыря» ПроданаОбщество, 16:37
В Ереване после слов Лукашенко посольство Белоруссии закидали картошкойПолитика, 16:23
В UFC пообещали россиянину титульный бойСпорт, 16:20
Как перестать покупать дорогие билеты для деловых поездокРБК и Millennium, 16:18
Президент Киргизии собрал мусор после отдыхающих и призвал беречь природуОбщество, 16:16