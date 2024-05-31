На юге Сокольнической ветки метро Москвы произошло задымление
Движение поездов прервано по Сокольнической (красной) ветке Московского метрополитена, сообщил Департамент транспорта столицы в телеграм-канале.
По данным агентства «Москва», в перегоне между станциями «Воробьевы горы» и «Спортивная» произошло задымление в поезде. Источник ТАСС в оперативных службах также сообщает, что спасатели проверяют информацию о задымлении. По данным агентства, пассажиров эвакуируют на станции «Спортивная».
«Известия» и «112» публикуют видео с людьми, идущими пешком по тоннелям. По данным их источников, причиной аварии стала отлетевшая деталь, которая попала в токоприемник, после чего произошло короткое замыкание.
Позже агентство «Москва» сообщило со ссылкой на очевидцев, что в перегоне горит вагон поезда. По его данным, объявлен второй ранг пожара.
Дептранс уточнил, что пострадавших в результате инцидента нет, безопасности пассажиров ничего не угрожает. «Причина — небольшая техническая неисправность, все причастные сотрудники уже на месте, проводят необходимые проверки», — уточнили в департаменте.
В то же время источник «112» сообщает о минимум пяти пострадавших, в настоящее время им оказывается медпомощь.
Сокольническая линия — одна из старейших в московском метрополитене. В настоящее время имеет длину 44,1 км и состоит из 26 станций, длительность поездки по всей линии — 67 мин. В начале 2018 года линия была частично переведена на 8-вагонные составы.
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