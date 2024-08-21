 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Над Белгородской областью сбили четыре беспилотника

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Силы противовоздушной обороны днем в среду сбили четыре беспилотника над Белгородской областью. Об этом сообщило Министерство обороны.

Там уточнили, что попытки атаковать территорию России были предприняты с 12:20 до 13:00 мск.

«Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Гладков сообщил, что над Белгородом сбили несколько воздушных целей
Политика
Вячеслав Гладков

В свою очередь, губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что сразу четыре населенных пункта региона подверглись днем в среду атакам со стороны ВСУ.

Так, в селе Тишанка взрывом устройства с беспилотника ранен мирный житель. В селе Салтыково боеприпас поджег части кровли одного из корпусов сельхозпредприятия. В Малиновке выбиты стекла и поврежден фасад соцучреждения. А в селе Безымено беспилотник уронил боеприпас на нежилой частный дом.

Блинкен заявил о согласии Израиля вывести войска из сектора Газа

Кабмин поддержал идею штрафовать уехавших россиян за дискредитацию

Ученые связали прием препарата «Оземпик» с мыслями о суициде

Собянин сообщил о сбитых беспилотниках, летевших на Москву

Как менялись ставки на исход президенских выборов в США

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

Футболист «Зенита» перейдет в английский клуб

Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Белгородская область Минобороны беспилотники
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Гладков сообщил, что над Белгородом сбили несколько воздушных целей
Политика
В Курской и Белгородской областях объявили ракетную опасность
Политика
Четыре человека получили ранения при обстреле Белгородской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 21 августа
EUR ЦБ: 100,2 (+1,27) Инвестиции, 20 авг, 17:32 Курс доллара на 21 августа
USD ЦБ: 90,69 (+1,15) Инвестиции, 20 авг, 17:32
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 15:51
ИИ способен принести пользу в бизнес-стратегии. Но надо знать нюансыPro, 15:49
В московском метро назвали причину задымления на станции «Саларьево»Общество, 15:49
Доля ипотеки в общем объеме кредитов снизилась в два раза за месяцНедвижимость, 15:46
На Маврикии пропала российская туристкаОбщество, 15:44
«Ему уже неактуально»: как нерадивые продажники «обворовывают» компаниюPro, 15:28
В прокуратуру Москвы поступило дело в отношении актера ПанинаОбщество, 15:22
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
FT узнала об участии внука Назарбаева в попытке купить ParamountБизнес, 15:16
Путин в Кремле принял китайского премьер-министра Ли ЦянаПолитика, 15:15
Роскомнадзор назвал причину сбоя в работе WhatsApp и TelegramТехнологии и медиа, 15:11
Позвольте себе быть иррациональным: как решать проблемы по-новомуPro, 15:09
Россияне назвали лучшие города для путешествий в августеНедвижимость, 15:08
Ушаков попросил суд смягчить приговор журналисткам Баязитовой и АрхаровойОбщество, 15:06
Криптовалюта Tron обновила максимум за три года. Перспективы токена TRXКрипто, 15:04