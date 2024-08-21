Над Белгородской областью сбили четыре беспилотника

Фото: Минобороны России

Силы противовоздушной обороны днем в среду сбили четыре беспилотника над Белгородской областью. Об этом сообщило Министерство обороны.

Там уточнили, что попытки атаковать территорию России были предприняты с 12:20 до 13:00 мск.

«Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

В свою очередь, губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что сразу четыре населенных пункта региона подверглись днем в среду атакам со стороны ВСУ.

Так, в селе Тишанка взрывом устройства с беспилотника ранен мирный житель. В селе Салтыково боеприпас поджег части кровли одного из корпусов сельхозпредприятия. В Малиновке выбиты стекла и поврежден фасад соцучреждения. А в селе Безымено беспилотник уронил боеприпас на нежилой частный дом.