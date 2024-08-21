В Боснии и Герцеговине три человека погибли при стрельбе в школе
Три человека погибли в результате стрельбы в средней школе в городе Сански-Мост в Боснии и Герцеговине, сообщает klix.ba со ссылкой на источники.
Жертвами нападения стали директор школы, учительница английского языка и секретарь. По данным портала, стрельбу открыл дворник, который работает в школе. После он хотел покончить с собой, но ему не удалось. Его доставили в больницу.
В начале апреля 12-летний ребенок открыл стрельбу в школе Виертола в финском городе Вантаа. В результате погиб шестиклассник, еще двое детей получили тяжелые ранения. По данным полиции, он стрелял из пистолета, принадлежащего его близким родственникам.
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