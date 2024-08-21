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Общество ,  
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В Боснии и Герцеговине три человека погибли при стрельбе в школе

Фото: DivljiePace / X
Фото: DivljiePace / X

Три человека погибли в результате стрельбы в средней школе в городе Сански-Мост в Боснии и Герцеговине, сообщает klix.ba со ссылкой на источники.

Жертвами нападения стали директор школы, учительница английского языка и секретарь. По данным портала, стрельбу открыл дворник, который работает в школе. После он хотел покончить с собой, но ему не удалось. Его доставили в больницу.

Во время стрельбы в финской школе погиб шестиклассник
Общество
Фото:Lehtikuva / Markku Ulander / Reuters

В начале апреля 12-летний ребенок открыл стрельбу в школе Виертола в финском городе Вантаа. В результате погиб шестиклассник, еще двое детей получили тяжелые ранения. По данным полиции, он стрелял из пистолета, принадлежащего его близким родственникам.

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Теги
Босния и Герцеговина стрельба в школе
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