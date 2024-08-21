В Новосибирске обокрали институт РАН

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Следователи возбудили уголовное из-за кражи денег из помещений Института катализа имени Г.К. Борескова Сибирского отделения РАН в Новосибирске, сообщает «РБК Новосибирск» со ссылкой на региональный главк МВД.

Речь идет о ст. 158 Уголовного кодекса, максимальное наказание по ней — десять лет лишения свободы. В полиции не привели детали дела.

По информации телеграм-канала Mash Siberia, неизвестные обокрали 15 кабинетов — из сейфов вытащили около 500 тыс. руб., а документы не тронули. Mash Siberia пишет, что нападению подвергся в том числе кабинет председателя Сибирского отделения РАН Валентина Пармона.

В феврале 2024 года с геологического факультета МГУ украли картину «Бурное море» Льва Лагорио. Полиция установила, что похитителем оказалась бывшая сотрудница факультета. Как уточнили в ведомстве, женщина сделала это не с целью продажи полотна, а из-за того, что картина ей очень нравилась.