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Общество ,  
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В Новосибирске обокрали институт РАН

В Новосибирске завели дело из-за кражи денег из института РАН
Фото: сервис Google Street View
Фото: сервис Google Street View

Следователи возбудили уголовное из-за кражи денег из помещений Института катализа имени Г.К. Борескова Сибирского отделения РАН в Новосибирске, сообщает «РБК Новосибирск» со ссылкой на региональный главк МВД.

Речь идет о ст. 158 Уголовного кодекса, максимальное наказание по ней — десять лет лишения свободы. В полиции не привели детали дела.

По информации телеграм-канала Mash Siberia, неизвестные обокрали 15 кабинетов — из сейфов вытащили около 500 тыс. руб., а документы не тронули. Mash Siberia пишет, что нападению подвергся в том числе кабинет председателя Сибирского отделения РАН Валентина Пармона.

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Новосибирск уголовное дело кража
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