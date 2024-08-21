«Хезболла» выпустила полсотни ракет по Израилю

Около 50 ракет выпущены со стороны Ливана по Израилю

Фото: Ammar Awad / Reuters

Около 50 ракет выпущены по северу Израиля со стороны Ливана, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Ответственность за атаку взяла на себя шиитская группировка «Хезболла».

Как уточнили израильские военные, некоторые ракеты перехватили средства противовоздушной обороны, еще несколько упали в районе города Кацрин.

По данным The Times of Israel, повреждения получили несколько домов. В результате атаки также есть раненый. Служба скорой помощи Израиля «Маген Давид Адом» сообщила, что это мужчина в возрасте 30 лет, в его дом попала ракета. Медики уточнили, что он получил осколочные ранения и находится в состоянии средней степени тяжести.

В группировке «Хезболла» назвали целью удара военную базу Израиля на Голанских высотах. Боевики уточнили, что атака стала ответом на удар ЦАХАЛ по Ливану. Израильские военные сообщили, что нанесли удар по военным объектам группировки, а также боевику «Хезболлы» на юге Ливана ночью.

В последние недели произошла эскалация между Ливаном и Израилем, которые обменивались ударами на границе в течение всей войны Израиля с палестинским движением ХАМАС. Напряженность достигла пика после гибели главы политбюро боевиков Исмаила Хании в Тегеране 31 июля. По разным данным, он погиб в результате прямого ракетного удара или детонации взрывного устройства, заложенного заранее. Иран, «Хезболла» и ХАМАС обвинили Израиль в атаке и пообещали ответить. Израильская сторона официально не подтверждала свою причастность.