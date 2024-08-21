В Хабаровске уровень Амура превысил отметку неблагоприятного явления
Уровень реки Амур в Хабаровске поднялся на 10 см и составил 456 см, на 6 см превысив отметку неблагоприятного явления. Гидрологи обещают, что в ближайшие дни рост продолжится, сообщила пресс-служба регионального МЧС.
По состоянию на утро 21 августа в Хабаровском крае подтоплено 125 приусадебных и четыре земельных участка, а также 10 отрезков внутрипоселковых дорог.
«В результате подъема воды отмечается подтопление территорий на островах Большой Уссурийский, Кабельный, Дачный. Всего в настоящий момент в зоне паводка 116 дачных участков», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что в Центре управления в кризисных ситуациях налажено тесное взаимодействие с гидрологами Дальневосточного УГМС, наготове группы спасателей МЧС России.
Согласно прогнозам гидрологов, к 25–27 августа уровень Амура может достигнуть отметки 500 см. К концу недели прогнозируется достижение отметок неблагоприятных значений 450–460 см у села Елабуга Хабаровского района.
В МЧС добавили, что 22 и 23 августа на территории Хабаровского края будет действовать циклон с ливневыми дождями, которые захватят территорию девяти районов и город Хабаровск.
Накануне уровень Амура составил 446 см, также прибавив 10 см за сутки.
Весной 2024 года в России наблюдались сильные паводки. Режим ЧС, в частности, объявляли в Оренбургской, Тюменской, Курганской областях.
Как сообщил глава МЧС Александр Куренков, к ним привели переувлажнение почвы и ее последующее промерзание зимой, а также большое количество снега, резкое потепление и обильные осадки.
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