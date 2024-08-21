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Наводнения в России ,  
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В Хабаровске уровень Амура превысил отметку неблагоприятного явления

МЧС: уровень реки Амур в Хабаровске превысил отметку неблагоприятного явления
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Наводнения в России
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Уровень реки Амур в Хабаровске поднялся на 10 см и составил 456 см, на 6 см превысив отметку неблагоприятного явления. Гидрологи обещают, что в ближайшие дни рост продолжится, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

По состоянию на утро 21 августа в Хабаровском крае подтоплено 125 приусадебных и четыре земельных участка, а также 10 отрезков внутрипоселковых дорог.

«В результате подъема воды отмечается подтопление территорий на островах Большой Уссурийский, Кабельный, Дачный. Всего в настоящий момент в зоне паводка 116 дачных участков», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в Центре управления в кризисных ситуациях налажено тесное взаимодействие с гидрологами Дальневосточного УГМС, наготове группы спасателей МЧС России.

Согласно прогнозам гидрологов, к 25–27 августа уровень Амура может достигнуть отметки 500 см. К концу недели прогнозируется достижение отметок неблагоприятных значений 450–460 см у села Елабуга Хабаровского района.

В МЧС добавили, что 22 и 23 августа на территории Хабаровского края будет действовать циклон с ливневыми дождями, которые захватят территорию девяти районов и город Хабаровск.

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Фото:Администрация Чугуевского муниципального округа

Накануне уровень Амура составил 446 см, также прибавив 10 см за сутки.

Весной 2024 года в России наблюдались сильные паводки. Режим ЧС, в частности, объявляли в Оренбургской, Тюменской, Курганской областях.

Как сообщил глава МЧС Александр Куренков, к ним привели переувлажнение почвы и ее последующее промерзание зимой, а также большое количество снега, резкое потепление и обильные осадки.

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