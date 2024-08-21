 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС ,  
0 

Демократы Аризоны потребовали на время прекратить поставки оружия Израилю

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Raneen Sawafta / Reuters
Фото: Raneen Sawafta / Reuters

Демократы из штата Аризона в США направили письмо президенту США Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис с требованием ввести эмбарго на поставки оружия Израилю до тех пор, пока не удастся согласовать прекращение огня в секторе Газа, сообщает CNN.

По данным телеканала, обращение подписали уже более 300 человек. В их число вошли законодатели и чиновники, а также палестинские и еврейские активисты.

«Достижение постоянного прекращения огня и освобождение заложников — это моральный, правовой и гуманитарный императив, а также важнейшая задача, чтобы объединить нашу продемократическую коалицию и победить [кандидата в президенты США от Республиканской партии] Дональда Трампа», — цитирует CNN текст письма.

Блинкен заявил о согласии Израиля вывести войска из сектора Газа
Политика
Энтони Блинкен

19 августа CNN сообщала, что тысячи людей вышли на улицы, чтобы выразить свое несогласие с войной в Газе. Были замечены протестующие с плакатами с призывами прекратить поставки оружия Израилю.

Ранее, 15 августа, в Дохе прошли очередные непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС при посредничестве США, Катара и Египта. Axios со ссылкой на американских чиновников сообщил, что на них США представили новое мирное предложение, которое «устраняет почти все оставшиеся пробелы».

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты не приемлют никакой долгосрочной оккупации сектора Газа Израилем. 21 августа Израиль согласился на вывод войск из сектора Газа в рамках сделки с палестинским исламистским движением ХАМАС.

Алаудинов спрогнозировал сроки окончания боев в Курской области

В России выявили новые механизмы предотвращения рецидива рака

Бакальчук подал документы на регистрацию товарного знака «ВБ»

Из Москвы запускаются прямые рейсы на Бали

Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

«ТКС Холдинг» планирует объявить квартальные дивиденды в 2024 году

Скидки на жилье перестали расти, несмотря на низкий спрос и дорогую ипотеку

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Израиль США демократы поставки оружия
Материалы по теме
Блинкен заявил о согласии Израиля вывести войска из сектора Газа
Политика
Израиль забрал тела шести заложников из сектора Газа
Политика
WSJ узнала о требовании Израиля построить стену между Египтом и Газой
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 21 августа
EUR ЦБ: 100,2 (+1,27) Инвестиции, 20 авг, 17:32 Курс доллара на 21 августа
USD ЦБ: 90,69 (+1,15) Инвестиции, 20 авг, 17:32
Полный гайд по налоговой реформе-2025: в чем состоят важнейшие новацииPro, 09:38
Медведев заявил, что у России был риск попасть в «переговорный капкан»Политика, 09:37
Во Владивостоке школьникам разрешили не ходить на занятия во время ВЭФОбщество, 09:25
Кабмин поддержал идею штрафовать уехавших россиян за дискредитациюПолитика, 09:25
УЕФА изменил гимн Лиги чемпионовСпорт, 09:21
Росреестр зафиксировал три рекорда по сделкам с эскроу в МосквеНедвижимость, 09:17
Появилось видео отражения атаки дрона в ПодмосковьеОбщество, 09:16
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Обама сравнил с плохим сиквелом возможный новый президентский срок ТрампаПолитика, 09:10
В Москве 8 самолетов ушли на запасные аэродромы на фоне атаки дроновПолитика, 08:55
Регулятор против ИИ: почему в Великобритании проверяют инвестиции AmazonPro, 08:53
В Хабаровске уровень Амура превысил отметку неблагоприятного явленияОбщество, 08:39
Две ракеты и два дрона сбили над Курской областью за ночьПолитика, 08:27
Ученые связали прием препаратов для похудения с мыслями о суицидеОбщество, 08:27
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 08:25