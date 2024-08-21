Демократы Аризоны потребовали на время прекратить поставки оружия Израилю

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Демократы из штата Аризона в США направили письмо президенту США Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис с требованием ввести эмбарго на поставки оружия Израилю до тех пор, пока не удастся согласовать прекращение огня в секторе Газа, сообщает CNN.

По данным телеканала, обращение подписали уже более 300 человек. В их число вошли законодатели и чиновники, а также палестинские и еврейские активисты.

«Достижение постоянного прекращения огня и освобождение заложников — это моральный, правовой и гуманитарный императив, а также важнейшая задача, чтобы объединить нашу продемократическую коалицию и победить [кандидата в президенты США от Республиканской партии] Дональда Трампа», — цитирует CNN текст письма.

19 августа CNN сообщала, что тысячи людей вышли на улицы, чтобы выразить свое несогласие с войной в Газе. Были замечены протестующие с плакатами с призывами прекратить поставки оружия Израилю.

Ранее, 15 августа, в Дохе прошли очередные непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС при посредничестве США, Катара и Египта. Axios со ссылкой на американских чиновников сообщил, что на них США представили новое мирное предложение, которое «устраняет почти все оставшиеся пробелы».

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты не приемлют никакой долгосрочной оккупации сектора Газа Израилем. 21 августа Израиль согласился на вывод войск из сектора Газа в рамках сделки с палестинским исламистским движением ХАМАС.