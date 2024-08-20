Путин встретился с матерями жертв теракта в Беслане. Видео

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Российский президент Владимир Путин встретился с представительницами ассоциации жертв террористических актов «Матери Беслана» во время своего визита в город, запись встречи публикует ВГТРК.

«Через несколько дней 20 лет трагическим событиям здесь, в Беслане <...>. Ужасный террористический акт <...>. Врагу не пожелаешь», — сказал Путин. Он подчеркнул, что теракт останется «незаживающей раной» в истории России.

Террористический акт произошел 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки в школе № 1 Беслана. Боевики захватили в заложники порядка 1200 человек, среди которых были ученики, их родители и учителя. Их удерживали в заминированном спортзале на протяжении трех дней, после чего в здании раздались взрывы и начался пожар. Жертвами теракта стали 314 заложников, из них 168 детей. Ответственность за организацию теракта взял на себя чеченский террорист Шамиль Басаев.

Путин приехал в Беслан 20 августа и посетил мемориальный комплекс «Город ангелов», на территории которого похоронены погибшие в теракте. Президент возложил цветы к «Древу скорби», а позже посетил школу, где произошли трагические события.