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Дело Абызова ,  
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Число вышедших на свободу фигурантов дела Абызова достигло пяти

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Дело Абызова
Галина Фрайденберг (справа)
Галина Фрайденберг (справа) (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Пятерых осужденных по делу экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова освободили из-под стражи, так как они отбыли срок наказания до вступления приговора в силу, сообщил ТАСС адвокат экс-министра Александр Аснис.

«Еще во время оглашения приговора Яна Балан и Оксана Роженкова были освобождены в зале суда. Галина Фрайденберг была освобождена из-под стражи в конце июля, у нее истек срок по наказанию. Екатерина Заяц и Олег Серебренников находились под домашним арестом. У них также истек срок наказания, они также освобождены», — сказал адвокат.

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Адвокат подчеркнул, что свобода вышеперечисленных лиц теперь никак не ограничена.

Преображенский районный суд Москвы приговорил бывшего министра «открытого правительства» Михаила Абызова к 12 годам колонии строгого режима в декабре 2023 года по делу о хищении 4 млрд руб. в составе организованного преступного сообщества.

Тогда же фигуранткам дела Яне Балан и Оксане Роженковой суд назначил штрафы по 4 млн руб., освободив их от других наказаний. Екатерина Заяц получила пять с половиной лет общего режима, Галина Фрайденберг — восемь лет колонии общего режима, Олег Серебренников — пять лет общего режима. Помимо них, по делу проходят еще шесть фигурантов.

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