 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Власти Курской области призвали к осторожности в Сети из-за мошенников

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Жителей Курской области попросили не публиковать в социальных сетях данные о своих пропавших родственниках из-за деятельности мошенников, которые используют эту информацию для вымогания денег. Такое предупреждение в телеграм-канале опубликовала пресс-служба правительства региона.

«Уже известны случаи, когда мошенники вымогали у жителей Курской области деньги за информацию о людях, пропавших во время действия ЧС», — сообщили в ведомстве.

В МЧС предупредили о фейках про эвакуацию в Курской области
Политика
Фото:Алексей Белкин / Global Look Press

Злоумышленники сообщают жителям региона о том, что их родственника нашли, и называют им «особые приметы разыскиваемого». Взамен на информацию о его местонахождении мошенники просят перечислить им деньги, а затем исчезают.

«Поиском пропавших занимается Российский Красный Крест, который работает исключительно напрямую с людьми», — подчеркнули в правительстве Курской области.

После начала боевых действий в Курской области, которые продолжаются там с утра 6 августа, региональные власти уже несколько раз предупреждали местных жителей о распространении фейков.

Так, 14 августа в областной администрации призвали не верить информации о приостановке медицинской помощи. 11 августа пресс-служба правительства предупредила о фейковом аккаунте врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, через который распространяли ложную информацию об эвакуации.

Алаудинов спрогнозировал сроки окончания боев в Курской области

В России выявили новые механизмы предотвращения рецидива рака

Бакальчук подал документы на регистрацию товарного знака «ВБ»

Из Москвы запускаются прямые рейсы на Бали

Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

«ТКС Холдинг» планирует объявить квартальные дивиденды в 2024 году

Скидки на жилье перестали расти, несмотря на низкий спрос и дорогую ипотеку

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Курская область соцсети мошенники ЧС
Материалы по теме
Алаудинов спрогнозировал сроки окончания боев в Курской области
Политика
Зеленский назвал медлительность Запада причиной атаки на Курскую область
Политика
Курские власти назвали фейками вакансии для рабочих на рытье окопов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 21 августа
EUR ЦБ: 100,2 (+1,27) Инвестиции, 17:32 Курс доллара на 21 августа
USD ЦБ: 90,69 (+1,15) Инвестиции, 17:32
Главу управления цифровой трансформации ФСИН задержали по делу о взяткеОбщество, 18:17
Криптовалюта AAVE подорожала на 37%, несмотря на общее падение рынкаКрипто, 18:17
В Курской области отменили СМС-предупреждения о тревогахПолитика, 18:05
В правительстве одобрили новое условие списания кредитов военнымОбщество, 17:59
Обогнать Китай: сможет ли Индия превзойти вторую экономику мираPro, 17:51
Первая ракетка мира Янник Синнер избежал дисквалификации за допингСпорт, 17:44
Путин встретился с матерями жертв теракта в Беслане. ВидеоОбщество, 17:43
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
ЦБ поднял официальный курс доллара выше ₽90, курс евро — выше ₽100Инвестиции, 17:34
Топ-7 аналогов Miro, которые работают в РоссииИндустрия 4.0, 17:29
Минобороны сообщило о создании группировок «Белгород», «Курск» и «Брянск»Политика, 17:27
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 17:20
Власти Курской области призвали к осторожности в Сети из-за мошенниковПолитика, 17:13
Генерал Евкуров стал замглавы совета по защите приграничных регионовПолитика, 17:05
Военная операция на Украине. ГлавноеПолитика, 17:04