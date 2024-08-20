Власти Курской области призвали к осторожности в Сети из-за мошенников

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Жителей Курской области попросили не публиковать в социальных сетях данные о своих пропавших родственниках из-за деятельности мошенников, которые используют эту информацию для вымогания денег. Такое предупреждение в телеграм-канале опубликовала пресс-служба правительства региона.

«Уже известны случаи, когда мошенники вымогали у жителей Курской области деньги за информацию о людях, пропавших во время действия ЧС», — сообщили в ведомстве.

Злоумышленники сообщают жителям региона о том, что их родственника нашли, и называют им «особые приметы разыскиваемого». Взамен на информацию о его местонахождении мошенники просят перечислить им деньги, а затем исчезают.

«Поиском пропавших занимается Российский Красный Крест, который работает исключительно напрямую с людьми», — подчеркнули в правительстве Курской области.

После начала боевых действий в Курской области, которые продолжаются там с утра 6 августа, региональные власти уже несколько раз предупреждали местных жителей о распространении фейков.

Так, 14 августа в областной администрации призвали не верить информации о приостановке медицинской помощи. 11 августа пресс-служба правительства предупредила о фейковом аккаунте врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, через который распространяли ложную информацию об эвакуации.