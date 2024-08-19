В МЧС предупредили о фейках про эвакуацию в Курской области
Главное управление МЧС по Курской области сообщило о фейковых электронных письмах об эвакуации жителей из некоторых районов региона, соответствующее предупреждение пресс-служба ведомства опубликовала в телеграм-канале.
«С фейковых электронных адресов продолжается рассылка сообщений в службы и ведомства с дезинформацией», — написано в сообщении.
В МЧС подчеркнули, что действующие аккаунты ведомства указаны на официальном сайте, и призвали граждан быть бдительными.
В Курской области с 6 августа продолжаются бои с ВСУ. 12 августа врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что эвакуации подлежат 180 тыс. жителей региона, уже уехали 121 тыс. 17 августа об эвакуации еще 3 тыс. человек из приграничных районов области сообщили в МЧС.
14 августа о фейках, которые распространяют украинские спецслужбы по поводу ситуации в Курской области, предупредила местная администрация. Власти Курской области призвали не верить сообщениям о приостановке медицинской помощи в регионе.
Россияне рассказали, на сколько хватит их финансовой подушки
Reuters: волна энтузиазма от выдвижения Харрис продлится недолго
Гипермаркет «Леруа Мерлен» сменил название
Мирные предложения России не аннулированы, заявил помощник президента Юрий Ушаков
Длительность суток увеличится до 25 часов через 200 млн лет
Читайте форум РБК-Крипто в Telegram
Маск опроверг сообщения о подаренной Кадырову Tesla Cybertruck
Доля российских вин выросла до 16% в портфелях виноторговых компаний
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов