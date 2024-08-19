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Военная операция на Украине ,  
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В МЧС предупредили о фейках про эвакуацию в Курской области

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Военная операция на Украине
Фото: Алексей Белкин / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / Global Look Press

Главное управление МЧС по Курской области сообщило о фейковых электронных письмах об эвакуации жителей из некоторых районов региона, соответствующее предупреждение пресс-служба ведомства опубликовала в телеграм-канале.

«С фейковых электронных адресов продолжается рассылка сообщений в службы и ведомства с дезинформацией», — написано в сообщении.

В МЧС подчеркнули, что действующие аккаунты ведомства указаны на официальном сайте, и призвали граждан быть бдительными.

Власти Курской области предупредили о фейках об отмене медицинской помощи
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Фото:Никита Попов / РБК

В Курской области с 6 августа продолжаются бои с ВСУ. 12 августа врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что эвакуации подлежат 180 тыс. жителей региона, уже уехали 121 тыс. 17 августа об эвакуации еще 3 тыс. человек из приграничных районов области сообщили в МЧС.

14 августа о фейках, которые распространяют украинские спецслужбы по поводу ситуации в Курской области, предупредила местная администрация. Власти Курской области призвали не верить сообщениям о приостановке медицинской помощи в регионе.

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