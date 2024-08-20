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Военная операция на Украине ,  
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Рада одобрила лишение государственных наград «предателей Украины»

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Военная операция на Украине
Ярослав Железняк
Ярослав Железняк (Фото: Геннадий Минченко / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Верховная рада приняла в первом чтении закон о лишении государственных наград тех, кто поддерживает Россию, сообщил депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк.

Закон поддержал 341 депутат, еще 16 воздержались. Согласно документу, «предателей Украины» будут лишать наград по решению суда или Совета нацбезопасности и обороны (СНБО).

Зеленский внес проект о лишении госнаград Украины за поддержку России
Политика
Владимир Зеленский

Законопроект месяцем ранее внес президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, лица, которые поддерживают Россию или находятся на ее территории, заслуживают только «звания предатели».

«Это законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины о лишении государственных наград за популяризацию или пропаганду государства-агрессора или совершение других противоправных действий против Украины», — пояснил тогда Зеленский.

Инициатива коснется тех, кто имеет звание Героя Украины, награжден орденом «За заслуги» и иными госнаградами и «сейчас поддерживает Россию так или иначе или вообще находится на ее территории».

В числе тех, кого могут лишить наград, есть экс-президент Украины Виктор Янукович, бежавший в Россию в 2014 году после Евромайдана. Он награжден орденами «За заслуги» I, II и III степеней.

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Теги
Украина государственные награды законопроект
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