Путин посетил школу в Беслане, где произошел теракт. Видео

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Президент Владимир Путин посетил школу № 1 в Беслане, где в сентябре 2004 года произошел теракт. Мемориальный комплекс «Город ангелов», на территории которого похоронены жертвы нападения, глава государства посетил впервые.

1 сентября 2004 года во время праздничной линейки боевики захватили учеников, родителей и преподавателей в школе № 1 Беслана. В течение трех дней террористы удерживали в заминированном спортзале школы более 1,1 тыс. заложников, большинство из которых были дети.

Жертвами тогда стали 334 человека, из них 186 — дети. 126 бывших заложников, в том числе 70 детей, получили инвалидность и до сих пор нуждаются в реабилитации. Путин называл теракт «своей личной болью».