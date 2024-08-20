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Политика ,  
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Путин провел переговоры с главой Кабардино-Балкарии

Путин похвалил главу Кабардино-Балкарии за показатели в сельском хозяйстве

Путин провел переговоры с главой Кабардино-Балкарии
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Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил достижения региона в сфере сельского хозяйства. «В восемь с лишним раз увеличили производство продукции плодоовощной, и все высокотехнологично — и места хранения, и упаковку свою производите», — сказал он, назвав показатели примером для других регионов.

Коков поблагодарил Путина за визит и доложил об основных результатах истекшего первого полугодия.

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Президент прибыл в Кабардино-Балкарию днем 20 августа. В рамках рабочей поездки он посетил садоводческое хозяйство ООО «Агро 07» в селе Герменчик.

Предыдущие два дня Путин провел в Азербайджане, где встретился с президентом страны Ильхамом Алиевым. Главы обоих государств подписали совместное заявление об укреплении межгосударственных связей.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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