Путин провел переговоры с главой Кабардино-Балкарии
Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым, сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства отметил достижения региона в сфере сельского хозяйства. «В восемь с лишним раз увеличили производство продукции плодоовощной, и все высокотехнологично — и места хранения, и упаковку свою производите», — сказал он, назвав показатели примером для других регионов.
Коков поблагодарил Путина за визит и доложил об основных результатах истекшего первого полугодия.
Президент прибыл в Кабардино-Балкарию днем 20 августа. В рамках рабочей поездки он посетил садоводческое хозяйство ООО «Агро 07» в селе Герменчик.
Предыдущие два дня Путин провел в Азербайджане, где встретился с президентом страны Ильхамом Алиевым. Главы обоих государств подписали совместное заявление об укреплении межгосударственных связей.
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