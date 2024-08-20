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Военная операция на Украине ,  
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В Тернопольской области загорелся промышленный объект

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

В Тернопольской области в результате попадания снаряда возник пожар на промышленном объекте, сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в телеграм-канале.

«К ликвидации последствий удара привлечены более 90 спасателей, 21 единица техники, два пожарных поезда. Пожар локализован», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, в результате ЧП никто не пострадал.

В ночь на 20 августа Тернопольская областная военная администрация (ОВА) сообщила о воздушной тревоге. Позднее в администрации заявили, что во время сигнала об опасности в регионе начался пожар. По данным издания «Страна», загорелся склад с топливом.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

На Украине сообщили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области
Политика
Фото:Ethan Swope / Getty Images

Ночью 20 августа воздушная тревога была объявлена в Киеве и области, а также Житомирской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях. В столице и Киевской области работала ПВО, в Хмельницкой и Винницкой областях были слышны взрывы.

Утром в подконтрольной Украине части Запорожской области сообщили о разрушении нескольких объектов инфраструктуры. Глава местной ОВА Иван Федоров добавил, что сильные повреждения получили дома. По словам Федорова, за минувшие сутки территория региона, которую контролирует Киев, несколько раз подверглась обстрелам и воздушным атакам.

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