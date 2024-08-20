В Тернопольской области загорелся промышленный объект
В Тернопольской области в результате попадания снаряда возник пожар на промышленном объекте, сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в телеграм-канале.
«К ликвидации последствий удара привлечены более 90 спасателей, 21 единица техники, два пожарных поезда. Пожар локализован», — говорится в сообщении.
По информации ведомства, в результате ЧП никто не пострадал.
В ночь на 20 августа Тернопольская областная военная администрация (ОВА) сообщила о воздушной тревоге. Позднее в администрации заявили, что во время сигнала об опасности в регионе начался пожар. По данным издания «Страна», загорелся склад с топливом.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Ночью 20 августа воздушная тревога была объявлена в Киеве и области, а также Житомирской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях. В столице и Киевской области работала ПВО, в Хмельницкой и Винницкой областях были слышны взрывы.
Утром в подконтрольной Украине части Запорожской области сообщили о разрушении нескольких объектов инфраструктуры. Глава местной ОВА Иван Федоров добавил, что сильные повреждения получили дома. По словам Федорова, за минувшие сутки территория региона, которую контролирует Киев, несколько раз подверглась обстрелам и воздушным атакам.
VK запустила аналог ушедшего из России сервиса Miro
Алаудинов призвал «не делать из восемнадцатилетних срочников детей»
Путин облегчил переезд иностранцев, «разделяющих российские ценности»
Умер напарник Познера по телемостам СССР — США Фил Донахью
Таяние вечной мерзлоты привело к появлению «гигантской ртутной бомбы»
Читайте форум РБК-Крипто в Telegram
Алиев за рулем Maybach прокатил Путина по Баку. Видео
Цены на мини-квартиры вырастут из-за запрета на их строительство в Москве
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов