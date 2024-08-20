Израиль забрал тела шести заложников из сектора Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вместе с общей службой безопасности (Шин-Бет, или Шабак) обнаружили и забрали из сектора Газа тела шести заложников, взятых в плен во время нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, говорится в их совместном сообщении.
Операция была проведена минувшей ночью в Хан-Юнисе, на юге сектора Газа. ЦАХАЛ и Шабак приводят имена заложников, чьи тела были возвращены на родину: Ягев Бухштаб, Александр Данциг, Авраам Мундер, Йорам Мецгер, Надав Попплуэлл и Хаим Перри. Издание Times of Israel отмечает, что пятеро из них и прежде числились погибшими, тогда как Мундер считался живым.
После опознания тел погибших ЦАХАЛ и Шабак уведомили их семьи и общины. «Армия обороны Израиля и Шабак продолжают задействовать все оперативные и разведывательные средства для выполнения высшей национальной миссии по возвращению всех заложников», — говорится в заявлении.
В конце июля израильские военные также вывезли из сектора Газа пять тел погибших заложников. Таким образом, к настоящему моменту в плену у ХАМАС остается 109 человек (включая четверых, взятых в заложники еще в 2014–2015 годах), 36 из них считаются погибшими. Среди пленников — двое людей с двойным гражданством России и Израиля: Александр Труфанов и Александр Лобанов.
12 августа ХАМАС сообщил, что двое охранников группировки убили одного мужчину-заложника и ранили еще двух женщин-пленниц. Вооруженное крыло ХАМАС заявило, что это произошло в результате «двух отдельных инцидентов» и что группировка проводит расследование всех обстоятельств случившегося. В ЦАХАЛ заявили, что у них нет разведданных, подтверждающих или опровергающих утверждения группировки.
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