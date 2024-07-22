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Общество ,  
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В Северной Осетии спасатели вышли к заблудившимся туристам

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Спасатели нашли туристов, которые заблудились 22 июля в горах Северной Осетии, сообщает пресс-служба управления МЧС по региону.

«Спасатели Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России дошли до места дислокации туротряда, запросившего помощь», — говорится в публикации.

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Фото:Nazar Furyk / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Туристам пополнили запасы питьевой воды, после чего руководитель группы принял решение отправиться дальше по запланированному маршруту, отметили в ведомстве.

Примерно за час до этого сообщения в МЧС рассказали, что спасатели выяснили местонахождение туристов — они были в районе перевала Ход. «Участники группы чувствуют себя хорошо», — отметили в ведомстве.

22 июля управление МЧС по региону сообщило, что в Алагирском районе Северной Осетии заблудилась тургруппа из 12 человек, среди которых — десять детей в возрасте от 12 до 17 лет. Туристы зарегистрировали свой маршрут в МЧС и отправились в поход 20 июля. Тогда на их поиски отправились восемь спасателей.

Теги
Северная Осетия МЧС туристы тургруппа Дети спасатели
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