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Мексиканский президент создала министерство по делам женщин

Клаудия Шейнбаум
Клаудия Шейнбаум (Фото: Henry Romero / Reuters)

Первая женщина-президент в истории Мексики Клаудия Шейнбаум объявила о создании в стране министерства по делам женщин.

«Мы хотим, чтобы права женщин распространились на каждый уголок страны», — подчеркнула она (цитата по Infobae). Ведомство возглавит Ситлали Эрнандес — генсек правящей партии Morena («Движение национального возрождения»), сенатор от Мехико. «Мы будем способствовать борьбе с гендерной дискриминацией и способствовать построению равенства», — объяснила она цели министерства.

Министерство по делам женщин начнет работу 1 октября, после вступления Клаудии Шейнбаум в должность главы государства.

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Клаудия Шейнбаум

Избранная президент называет себя феминисткой, выступает за равенство и легализацию абортов в стране. При этом многие мексиканские феминистки считают, что Шейнбаум мало делает для решения женских проблем. Так, они выразили недовольство тем, что политик критиковала массовые демонстрации против насилия в отношении женщин в Мехико в 2019 году, которые сопровождались беспорядками и актами вандализма.

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Мексика гендерное равенство женщины Клаудия Шейнбаум
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