В Госдуме рассказали о новых автоматических выплатах

С 2025 года пенсионеры старше 80 лет и люди с инвалидностью I группы начнут автоматически получать выплату в размере 1,2 тыс. руб., сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин.

Раньше те, кто не работает и ухаживает за пожилыми людьми старше 80 лет или людям с инвалидностью I группы, могли оформить ежемесячную компенсацию в размере 1,2 тыс. руб. Для этого необходимо было подавать заявление.

«С введением нового порядка с 2025 года необходимость подачи заявлений на назначение выплат и предоставления подтверждающих документов отпадает. Пенсионеры и инвалиды будут получать выплату автоматически, без необходимости подтверждать наличие лица, оказывающего уход», — рассказал Чаплин «РИА Новости».

Без изменений, по словам Чаплина, остаются выплата в размере 10 тыс. руб. ухаживающему за ребенком с особенностями родителю, выплата в размере 1,2 тыс. руб. другим неработающим лицам по уходу за ребенком с инвалидностью, выплата в 10 тыс. руб. родителям по уходу за человеком с инвалидностью с детства I группы.

Этим категориям граждан пособия назначены до 2025 года, после «начнут действовать новые условия», отметил Чаплин. Разъяснения по документам и условиям выплат можно получить в Социальном фонде.

В конце июля в Госдуме одобрили поправку о доплате 1,2 тыс. руб. пенсионерам от 80 лет и гражданам с инвалидностью I группы. Депутаты сообщили, что выплату установят в беззаявительном порядке, она будет повышаться на районный коэффициент и ежегодно индексироваться.