 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Новые законы в России ,  
0 

В Госдуме рассказали о новых автоматических выплатах

Сюжет
Новые законы в России
Сюжет
Пенсии в 2024 году

С 2025 года пенсионеры старше 80 лет и люди с инвалидностью I группы начнут автоматически получать выплату в размере 1,2 тыс. руб., сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин.

Раньше те, кто не работает и ухаживает за пожилыми людьми старше 80 лет или людям с инвалидностью I группы, могли оформить ежемесячную компенсацию в размере 1,2 тыс. руб. Для этого необходимо было подавать заявление.

«С введением нового порядка с 2025 года необходимость подачи заявлений на назначение выплат и предоставления подтверждающих документов отпадает. Пенсионеры и инвалиды будут получать выплату автоматически, без необходимости подтверждать наличие лица, оказывающего уход», — рассказал Чаплин «РИА Новости».

В Думе поддержали доплату ₽1,2 тыс. для пенсионеров от 80 лет
Общество
Фото:Michael Gstettenbauer / IMAGO / ТАСС

Без изменений, по словам Чаплина, остаются выплата в размере 10 тыс. руб. ухаживающему за ребенком с особенностями родителю, выплата в размере 1,2 тыс. руб. другим неработающим лицам по уходу за ребенком с инвалидностью, выплата в 10 тыс. руб. родителям по уходу за человеком с инвалидностью с детства I группы.

Этим категориям граждан пособия назначены до 2025 года, после «начнут действовать новые условия», отметил Чаплин. Разъяснения по документам и условиям выплат можно получить в Социальном фонде.

В конце июля в Госдуме одобрили поправку о доплате 1,2 тыс. руб. пенсионерам от 80 лет и гражданам с инвалидностью I группы. Депутаты сообщили, что выплату установят в беззаявительном порядке, она будет повышаться на районный коэффициент и ежегодно индексироваться.

VK запустила аналог ушедшего из России сервиса Miro

Алаудинов призвал «не делать из восемнадцатилетних срочников детей»

Путин облегчил переезд иностранцев, «разделяющих российские ценности»

Умер напарник Познера по телемостам СССР — США Фил Донахью

Таяние вечной мерзлоты привело к появлению «гигантской ртутной бомбы»

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

Алиев за рулем Maybach прокатил Путина по Баку. Видео

Цены на мини-квартиры вырастут из-за запрета на их строительство в Москве

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Госдума выплаты инвалидность
Материалы по теме
Минтруд и Минздрав предложили упростить порядок оформления инвалидности
Общество
В Госдуме анонсировали повышение размера детских пособий в 2025 году
Общество
В Думе поддержали доплату ₽1,2 тыс. для пенсионеров от 80 лет
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 20 августа
EUR ЦБ: 98,94 (+1,1) Инвестиции, 19 авг, 17:38 Курс доллара на 20 августа
USD ЦБ: 89,54 (+0,64) Инвестиции, 19 авг, 17:38
На Украине сообщили о повреждении инфраструктуры в Запорожской областиПолитика, 09:06
Цена нефти Brent впервые за две недели упала ниже $77 за баррельИнвестиции, 09:06
Адвокат заявил о поддельной подписи генерала Попова на документах в делеПолитика, 09:04
Правительству рекомендовали расширить закупки рыбы для школьников и армииБизнес, 09:00
Искусство подчинения: зачем становиться «антилидером» — The EconomistPro, 08:56
Игрок «Тоттенхэма» потерял сознание после столкновения в матче АПЛСпорт, 08:55
Байден пообещал, что Харрис «не преклонится» перед ПутинымПолитика, 08:51
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Депутат раскритиковала запрет мигрантам переезжать в Россию с семьямиПолитика, 08:48
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 08:45
Владивосток затопило из-за тропического циклона. ВидеоОбщество, 08:30
Застройщики стали чаще рекламировать семейную и военную ипотекиБизнес, 08:00
WSJ узнала о требовании Израиля построить стену между Египтом и ГазойПолитика, 07:59
В Госдуме рассказали о новых автоматических выплатахОбщество, 07:53
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 07:50