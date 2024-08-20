За ночь над Крымом сбили два украинских беспилотника
Над Республикой Крым за прошедшую ночь было сбито два украинских беспилотника, сообщает Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении ведомства.
В предыдущий раз об атаке дронов на полуостров министерство сообщило 9 августа. Тогда за ночь сбили пять беспилотников на территории полуострова.
16 августа ведомство сообщило, что вертолеты морской авиации уничтожили беспилотные катера в акватории Черного моря.
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