 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

За ночь над Крымом сбили два украинских беспилотника

Сюжет
Военная операция на Украине

Над Республикой Крым за прошедшую ночь было сбито два украинских беспилотника, сообщает Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении ведомства.

В Курской и Белгородской областях сбили четыре беспилотника
Политика
Фото:Министерство обороны России

В предыдущий раз об атаке дронов на полуостров министерство сообщило 9 августа. Тогда за ночь сбили пять беспилотников на территории полуострова. 

16 августа ведомство сообщило, что вертолеты морской авиации уничтожили беспилотные катера в акватории Черного моря.

VK запустила аналог ушедшего из России сервиса Miro

Алаудинов призвал «не делать из восемнадцатилетних срочников детей»

Путин облегчил переезд иностранцев, «разделяющих российские ценности»

Умер напарник Познера по телемостам СССР — США Фил Донахью

Таяние вечной мерзлоты привело к появлению «гигантской ртутной бомбы»

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

Алиев за рулем Maybach прокатил Путина по Баку. Видео

Цены на мини-квартиры вырастут из-за запрета на их строительство в Москве

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Минобороны Крым беспилотники
Материалы по теме
ПВО сбила несколько беспилотников над Белгородским районом
Политика
Над Черным морем сбили один беспилотник
Политика
В Курской и Белгородской областях сбили четыре беспилотника
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 20 августа
EUR ЦБ: 98,94 (+1,1) Инвестиции, 19 авг, 17:38 Курс доллара на 20 августа
USD ЦБ: 89,54 (+0,64) Инвестиции, 19 авг, 17:38
Инвесторы попросили власти перечислить иностранные бумаги для налоговых льготИнвестиции, 07:30
За ночь над Крымом сбили два украинских беспилотникаПолитика, 07:27
Солдат из КНДР сбежал в Южную КореюПолитика, 07:11
Антидепрессанты могут наносить серьезный вред мозгу, выяснили ученыеPro, 07:00
В России запустили торги щебнем на биржеФинансы, 07:00
СК завершил расследование дела экс-замглавы Минцифры о получении взяткиОбщество, 06:50
Фигуранту дела основателя «Хортицы» Беспалову ужесточили обвинениеОбщество, 06:45
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Под Киевом сработала ПВОПолитика, 06:35
Эксперты назвали сферы бизнеса с наиболее частым повышением зарплатыОбщество, 06:00
Россияне назвали достойный размер оплаты трудаОбщество, 06:00
В России выявили нарушения в почти 90% армянских коньяковОбщество, 05:46
Исполнители теракта в «Крокусе» не стали обжаловать продление арестаОбщество, 05:14
Россияне назвали причину провести отпуск отдельно от мужа или женыОбщество, 05:00
Трамп заявил о планах обнародовать результаты когнитивных тестовПолитика, 04:44