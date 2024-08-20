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В России выявили нарушения в почти 90% армянских коньяков

Около 90% армянских коньяков, которые продаются в России, оказались небезопасными для употребления, а почти половина продукции содержит невиноградные спирты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование международной ассоциации «Антиконтрафакт» и Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции.

«В 177 из них, то есть 89% — 9 из 10 образцов, выявили нарушения. А почти в половине обнаружили спирты невиноградного происхождения <...> И только 23 образца оказались полностью соответствующими ГОСТам и законодательству России», — говорится в исследовании.

Для проведения исследования приобрели 200 образцов коньяка более 20 разных марок от десяти крупнейших армянских производителей.

Генеральный директор «Антиконтрафакт» Кристина Скрипник заявила, что исследователи были готовы выявить некоторое количество нарушений, но «то, что почти половина коньяков в магазинах полностью поддельные — это зашкаливающий показатель».

Ассоциация направила обращения в Генпрокуратуру, ФТС и Росалкогольтабакконтроль с просьбой принять меры по дополнительному контролю за ввозимой алкогольной продукцией из Армении, передает агентство.

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Федеральная таможенная служба России уже принимала меры по ужесточению проверок машин с грузами из Армении. В октябре 2023 года крупные российские импортеры алкоголя столкнулись с проблемами при поставках коньяка из Армении. Трудности возникли на российско-грузинской границе на контрольно-пропуском пункте «Верхний Ларс».

Издание «Арменпресс» со ссылкой на таможенного атташе посольства Армении в России Ваана Акопяна писало, что это объяснялось найденными нарушениями, в частности попытками провезти в Россию поддельные коньяки. Контроль усилили, и если раньше он осуществлялся в отношении конкретных поставщиков, то потом стали проверять весь коньяк/

Директор «Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя» (ЦИФРРА) Вадим Дробиз тогда заявил, что около 80% всего объема производимых в Армении коньяка и бренди экспортируется в Россию.

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Теги
Армения армянский коньяк спиртное
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