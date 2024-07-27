Москвичей предупредили о грозе с дождем
Москвичей также предупредили о неблагоприятной погоде: в столице ожидается гроза, дождь и порывы ветра до 15 метров в секунду, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Москве в своем телеграм-канале.
Такая погода, согласно прогноза Росгидромета, ожидается в регионе местами в ближайший час и до конца суток. Жителей столицы также призвали быть особенно внимательными на улице.
По данным МЧС, 28 июля гроза также ожидается местами. Кроме того, прогнозируется температура воздуха ночью с 27 на 28 июля 14…16ºС, в центре 18…20ºС.
Днем 28 июля 26…28ºС. Ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза.
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