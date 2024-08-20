Захарова ответила на слова журналиста из Италии о российской пропаганде

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявления итальянского журналиста Иларио Пьяньерелли, что «шумиха в соцсетях» из-за его репортажа с украинским солдатом в кепке со знаком СС — это инструмент российской пропаганды, пообещала, что Россия «всегда будет пропагандировать борьбу с фашизмом и нацизмом». Об этом она написала в своем телеграм-канале.

«Полагая, что именно Россия привлекла внимание к <...> информационному пособничеству СМИ Италии киевским неонацистам, итальянский журналист буквально фиксирует историческую роль нашей страны и нашего народа в борьбе с фашизмом», — написала Захарова.

То, что Иларио Пьяньерелли называет «пророссийской пропагандой», является «пропагандой антифашизма», добавила дипломат.

Она также подчеркнула, что Россия «пропагандирует борьбу с фашизмом и нацизмом» и «будет пропагандировать всегда».

Речь идет о посте итальянского журналиста в соцсети X (бывший Twitter), в котором он извиняется за репортаж с украинским солдатом в кепке со знаком СС. Он написал, что «глубоко сожалеет» об этом, однако добавил, что инцидент послужил поводом для российской пропаганды. Корреспондент удалил запись о репортаже в соцсети Х после поднявшейся волны критики.

Ранее, 13 августа, Захарова отреагировала на решение бундесвера чтить часть нацистов.

Она написала, что мировое сообщество должно отреагировать на решение Германии включить немецких военных времен Адольфа Гитлера в список тех, кто должен служить примером воинской доблести.