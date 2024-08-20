 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Захарова ответила на слова журналиста из Италии о российской пропаганде

Захарова ответила на слова журналиста Пьяньерелли о российской пропаганде
Сюжет
Военная операция на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявления итальянского журналиста Иларио Пьяньерелли, что «шумиха в соцсетях» из-за его репортажа с украинским солдатом в кепке со знаком СС — это инструмент российской пропаганды, пообещала, что Россия «всегда будет пропагандировать борьбу с фашизмом и нацизмом». Об этом она написала в своем телеграм-канале.

«Полагая, что именно Россия привлекла внимание к <...> информационному пособничеству СМИ Италии киевским неонацистам, итальянский журналист буквально фиксирует историческую роль нашей страны и нашего народа в борьбе с фашизмом», — написала Захарова.

То, что Иларио Пьяньерелли называет «пророссийской пропагандой», является «пропагандой антифашизма», добавила дипломат.

Она также подчеркнула, что Россия «пропагандирует борьбу с фашизмом и нацизмом» и «будет пропагандировать всегда».

Речь идет о посте итальянского журналиста в соцсети X (бывший Twitter), в котором он извиняется за репортаж с украинским солдатом в кепке со знаком СС. Он написал, что «глубоко сожалеет» об этом, однако добавил, что инцидент послужил поводом для российской пропаганды. Корреспондент удалил запись о репортаже в соцсети Х после поднявшейся волны критики.

Захарова сообщила об изучении действий журналистов из США в Судже
Политика
Фото:Ян Доброносов / Reuters

Ранее, 13 августа, Захарова отреагировала на решение бундесвера чтить часть нацистов.

Она написала, что мировое сообщество должно отреагировать на решение Германии включить немецких военных времен Адольфа Гитлера в список тех, кто должен служить примером воинской доблести.

VK запустила аналог ушедшего из России сервиса Miro

Алаудинов призвал «не делать из восемнадцатилетних срочников детей»

Путин облегчил переезд иностранцев, «разделяющих российские ценности»

Умер напарник Познера по телемостам СССР — США Фил Донахью

Таяние вечной мерзлоты привело к появлению «гигантской ртутной бомбы»

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

Алиев за рулем Maybach прокатил Путина по Баку. Видео

Цены на мини-квартиры вырастут из-за запрета на их строительство в Москве

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Мария Захарова пропаганда фашизм
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Материалы по теме
Захарова поблагодарила антифашистов за борьбу с почитанием офицеров СС
Политика
Захарова ответила на решение бундесвера чтить часть нацистов
Политика
Песков назвал фашистами украинских военных, расстрелявших пленного
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 20 августа
EUR ЦБ: 98,94 (+1,1) Инвестиции, 19 авг, 17:38 Курс доллара на 20 августа
USD ЦБ: 89,54 (+0,64) Инвестиции, 19 авг, 17:38
Зеленский заявил «о миллионах и миллионах» уехавших с Украины гражданПолитика, 01:30
ВОЗ приняла временные рекомендации по борьбе со вспышкой оспы обезьянОбщество, 01:15
Захарова ответила на слова журналиста из Италии о российской пропагандеПолитика, 01:05
Полиция задержала мигранта, подозреваемого в убийстве в Новой МосквеОбщество, 00:35
Верховный суд пересмотрел дело о компенсациях владельцу «Мишки Тедди»Экономика, 00:30
WSJ узнала о выезде подозреваемого во взрыве Nord Stream из ЕС на УкраинуПолитика, 00:26
«Зенит» потерял лучшего бомбардира и первые очки. Итоги тура РПЛСпорт, 00:01
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Хранилища газа в Европе заполнены почти на 90%. Что это значитБизнес, 00:00
Бизнес ухудшил оценки условий кредитования до антирекорда с 2022 годаФинансы, 00:00
Президент Чехии допустил потерю Украиной территорий при заключении мираПолитика, 19 авг, 23:53
Еще один человек пострадал при ударе ВСУ под ШебекиноПолитика, 19 авг, 23:38
ЦАХАЛ заявила о ликвидации члена ракетного подразделения «Хезболлы»Политика, 19 авг, 23:25
Гладков заявил о плане защитить от БПЛА школьные автобусы в опасных зонахПолитика, 19 авг, 23:07
ВСУ атаковали еще пять населенных пунктов в Белгородской областиПолитика, 19 авг, 22:51