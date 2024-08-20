Полиция задержала подозреваемого в убийстве полковника ВВС СССР в Новой Москве

Полиция задержала мигранта, подозреваемого в убийстве в Новой Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в убийстве пожилого полковника советских ВВС и нападении на его жену, сообщает Следственный комитет по Москве.

«В кратчайшие сроки местонахождение подозреваемого установлено, он задержан. Им оказался 38-летний уроженец Республики Таджикистан», — говорится в сообщении.

В настоящее время его доставили в подразделение столичного СК для проведения следственных действий.

Тело пожилого мужчины с признаками насильственной смерти нашли в частном доме в поселке Михайлово-Ярцевское в Новой Москве, сообщала пресс-служба прокуратуры Москвы. Тогда также была обнаружена женщина 1942 года рождения с телесными повреждениями в области головы.

Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Сотрудники зафиксировали в доме следы возгорания, писала пресс-служба ведомства.

«РЕН ТВ» со ссылкой на источник сообщал, что убитый, предположительно, полковник советских ВВС в отставке Виктор С. У мужчины множество наград, отметил собеседник агентства. Следственный комитет проводит проверку на месте, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным телеграм-канала Mash, погибшего зовут Виктор Селезнев, он полковник авиации, раньше работал на Внуковском авиаремонтном заводе. Предварительно, преступник пытался сжечь дом после убийства. Соседи увидели пожар и незнакомого мужчину рядом с домом и вызвали экстренные службы, уточнил Mash.