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Военная операция на Украине ,  
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Еще один человек пострадал при ударе ВСУ под Шебекино

Сюжет
Военная операция на Украине

В результате удара дрона Вооруженных сил Украины по Белгородской области в селе Маломихайловка пострадал еще один человек, сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.

«Еще один мирный житель обратился за медицинской помощью после атаки дрона в селе Маломихайловка Шебекинского городского округа. Женщину с минно-взрывной травмой и контузией бригада СМП доставляет в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — написал он в телеграм-канале.

Губернатор добавил, что еще один снаряд упал в селе Нежеголь Шебекинского городского округа. В частном доме были повреждены кровля, потолок и забор.

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Фото:Яндекс.Карты

Ранее Гладков сообщал, что при обстреле села Маломихайловка пострадал мужчина. Он получил минно-взрывную травму, с мелкими осколочными ранениями лица и ног бригадой скорой его доставили в больницу.

Тогда губернатор отметил, что кроме Маломихайловки от удара пострадало еще четыре села.

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Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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