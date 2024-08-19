Еще один человек пострадал при ударе ВСУ под Шебекино
В результате удара дрона Вооруженных сил Украины по Белгородской области в селе Маломихайловка пострадал еще один человек, сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.
«Еще один мирный житель обратился за медицинской помощью после атаки дрона в селе Маломихайловка Шебекинского городского округа. Женщину с минно-взрывной травмой и контузией бригада СМП доставляет в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — написал он в телеграм-канале.
Губернатор добавил, что еще один снаряд упал в селе Нежеголь Шебекинского городского округа. В частном доме были повреждены кровля, потолок и забор.
Ранее Гладков сообщал, что при обстреле села Маломихайловка пострадал мужчина. Он получил минно-взрывную травму, с мелкими осколочными ранениями лица и ног бригадой скорой его доставили в больницу.
Тогда губернатор отметил, что кроме Маломихайловки от удара пострадало еще четыре села.
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