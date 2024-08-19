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Лайнер авиакомпании Smartavia, летевший из Санкт-Петербурга в Сочи, ударился хвостовой частью во время посадки. Об этом сообщила РБК пресс-служба авиакомпании Smartavia.

«18 августа 2024 года при посадке воздушного судна Boeing 737–800 авиакомпании Smartavia, выполнявшего регулярный рейс 5N545 по маршруту Санкт-Петербург (Пулково) — Сочи, по предварительным данным, произошло касание ВПП хвостовой частью самолета», — говорится в сообщении.

На борту находились 189 пассажиров и семь членов экипажа. По данным Росавиации, они не пострадали.

Технические специалисты в аэропорту Сочи начали осматривать борт, чтобы оценить степень повреждения. К ним также вылетели техспециалисты авиакомпании.

Самолет отстранили от полетов, в связи с чем Smartavia предупредила о задержках некоторых рейсов. «Авиакомпания Smartavia вынуждена пересмотреть свое расписание на ближайшее время. <...> Авиакомпания приносит извинения пассажирам за задержку рейсов и делает все возможное, чтобы в кратчайшие сроки войти в работу по расписанию», — добавили в пресс-службе.

В Росавиации сообщили, что начали расследовать произошедшее. «Расследование будет вестись в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими ВС в Российской Федерации», — написал в телеграм-канале пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко.