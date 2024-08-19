На юге Германии десятки тысяч жителей остались без света из-за куницы
Куница перегрызла провода в трансформаторе электроподстанции и оставила без электричества десятки тысяч человек в немецких городах Людвигсбург и Корнвестхайм на юге Германии, сообщает газета Stuttgarter Zeitung.
В ночь с 18 на 19 августа электричество отключилось в значительной части городов Людвигсбург (около 100 тыс. жителей) и Корнвестхайм (свыше 30 тыс. жителей). Оно пропало около 4:30 (5:30 мск) и было восстановлено только к 7:15 (8:15 мск).
«По данным коммунальных служб Людвигсбурга, причиной отключения стала куница», — говорится в материале.
По сообщению коммунальщиков, в результате происшествия из строя также вышли светофоры, а кроме света пропали интернет и мобильная связь.
В издании отметили, что, несмотря на соответствующие защитные устройства в технических системах под открытым небом, мелким животным иногда удается находить лазейки и добираться до трансформаторных подстанций.
Ранее, в феврале 2024 года, Figaro сообщало, что на Украине грызуны перегрызают провода у военной техники, где изоляция сделана из кукурузного волокна. О проблеме с грызунами сообщала и британская разведка.
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