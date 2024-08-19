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В Италии разоблачили выдававшую себя за императрицу немку

Сандра Николь Мартинес
Сандра Николь Мартинес (Фото: imperialhouseofglodeni / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Дорожная полиция Италии разоблачила немку, которая выдавала себя за императрицу. Обман раскрылся из-за того, что женщина регулярно нарушала правила дорожного движения, сообщает итальянская газета La Repubblica.

В отношении 49-летней гражданки Германии Сандры Николь Мартинес было возбуждено уголовное дело о подделке документов и мошенничестве, ей грозит штраф до €100 тыс.

По данным издания, Мартинес была вхожа в высший свет Рима, называла себя аристократкой и даже императрицей. Она также основала собственный «императорский дом Глодени» (Imperial House Of Glodeni) и провозгласила себя его главой. Glodeni (Глодяны) — это город в Молдавии.

Полиция Италии обнаружила, что «императрица» регулярно нарушала ПДД и накопила 600 штрафов. Кроме того, у Мартинес обнаружили два люксовых автомобиля: Bentley Continental Cabrio и Ferrari California с немецкими и австрийскими номерами, изначально выданными для других машин. В Германии на них был зарегистрирован грузовик.

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В 2020 году в Британии раскрыли польскую крестьянку, выдававшую себя за великую русскую княжну. Власти Великобритании обнародовали письмо родственника российской императорской фамилии лорда Луиса Маунтбеттена, в котором тот опроверг версию, согласно которой дочь Николая II Анастасия могла выжить после расстрела царской семьи.

В 2017 году в Италии было заведено уголовное дело против Стефана Чернетича, многие годы представлявшегося принцем Черногорским и Македонским, наследником династии Црноевичей. «Принц» проводил официальные встречи с мэрами ряда итальянских городов, обещал представителям католической церкви вернуть хранящиеся в черногорских музеях иконы, раздавал дипломатические паспорта с гербом Черногории.

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Италия Германия разоблачения ПДД штраф уголовное дело
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