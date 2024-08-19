В Италии разоблачили выдававшую себя за императрицу немку
Дорожная полиция Италии разоблачила немку, которая выдавала себя за императрицу. Обман раскрылся из-за того, что женщина регулярно нарушала правила дорожного движения, сообщает итальянская газета La Repubblica.
В отношении 49-летней гражданки Германии Сандры Николь Мартинес было возбуждено уголовное дело о подделке документов и мошенничестве, ей грозит штраф до €100 тыс.
По данным издания, Мартинес была вхожа в высший свет Рима, называла себя аристократкой и даже императрицей. Она также основала собственный «императорский дом Глодени» (Imperial House Of Glodeni) и провозгласила себя его главой. Glodeni (Глодяны) — это город в Молдавии.
Полиция Италии обнаружила, что «императрица» регулярно нарушала ПДД и накопила 600 штрафов. Кроме того, у Мартинес обнаружили два люксовых автомобиля: Bentley Continental Cabrio и Ferrari California с немецкими и австрийскими номерами, изначально выданными для других машин. В Германии на них был зарегистрирован грузовик.
В 2020 году в Британии раскрыли польскую крестьянку, выдававшую себя за великую русскую княжну. Власти Великобритании обнародовали письмо родственника российской императорской фамилии лорда Луиса Маунтбеттена, в котором тот опроверг версию, согласно которой дочь Николая II Анастасия могла выжить после расстрела царской семьи.
В 2017 году в Италии было заведено уголовное дело против Стефана Чернетича, многие годы представлявшегося принцем Черногорским и Македонским, наследником династии Црноевичей. «Принц» проводил официальные встречи с мэрами ряда итальянских городов, обещал представителям католической церкви вернуть хранящиеся в черногорских музеях иконы, раздавал дипломатические паспорта с гербом Черногории.
Россияне рассказали, на сколько хватит их финансовой подушки
Reuters: волна энтузиазма от выдвижения Харрис продлится недолго
Гипермаркет «Леруа Мерлен» сменил название
Мирные предложения России не аннулированы, заявил помощник президента Юрий Ушаков
Длительность суток увеличится до 25 часов через 200 млн лет
Читайте форум РБК-Крипто в Telegram
Маск опроверг сообщения о подаренной Кадырову Tesla Cybertruck
Доля российских вин выросла до 16% в портфелях виноторговых компаний
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов