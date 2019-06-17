В Таиланде задержали выдававшего себя за Джорджа Клуни итальянца

В Таиланде задержали выдававшего себя за Джорджа Клуни итальянца

Полиция Таиланда задержала гражданина Италии, который выдавал себя за американского актера Джорджа Клуни, и его супругу по подозрению в продаже одежды от лица актера. Об этом сообщает издание Deadline.

В течение нескольких лет Франческо Гальделли представлялся Клуни и вместе со своей женой и сообщником продавал одежду в интернете. Имя голливудского актера он использовал для того, чтобы продвигать линейку одежды.

Ранее, отмечает издание, пара уже занималась разными видами мошенничества. Например, продавала поддельные часы Rolex в интернете. Были случаи, когда они отправляли своим покупателям пакеты с солью вместо часов.

Гальделли разыскивались по линии Интерпола с 2013 года.