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Подмосковный бизнесмен получил в Смоленске 6 лет за незаконную рубку леса

Подмосковный бизнесмен получил в Смоленске 6 лет за незаконную рубку леса
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Смоленский суд приговорил предпринимателя из Московской области к шести годам лишения свободы и штрафу в размере 450 тыс. руб. по делу о незаконной рубке леса, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что бизнесмен с 2011 по 2020 год вместе с соучастником под видом законной деятельности нелегально вырубал деревья на территории Гагаринского района Смоленской области.

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Для этого он изменил категорию земель лесного фонда на земли сельскохозяйственного назначения для 82 земельных участков, общая площадь которых составляет более 4 тыс. га.

Ущерб, причиненный бизнесменом, составил более 3,3 млрд руб. Его признали виновным по ч. 3 ст. 260 Уголовного кодекса — незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере.

Отбывать наказание предприниматель будет в исправительной колонии общего режима, уточнили в ведомстве.

В сентябре 2020 года российский президент Владимир Путин заявил о необходимости принятия новых мер по борьбе с незаконной вырубкой леса. В 2023 году бывший вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко (на тот момент еще действующий) сообщила, что с 2020 по 2022 год объем незаконных рубок древесины в стране сократился в 1,6 раза. Как узнал РБК, за то время незаконная вырубка сократилась с 1,1 млн до 0,7 млн куб. м.

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Смоленская область предприниматель незаконная вырубка леса суд приговор
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