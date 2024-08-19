Подмосковный бизнесмен получил в Смоленске 6 лет за незаконную рубку леса

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Смоленский суд приговорил предпринимателя из Московской области к шести годам лишения свободы и штрафу в размере 450 тыс. руб. по делу о незаконной рубке леса, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что бизнесмен с 2011 по 2020 год вместе с соучастником под видом законной деятельности нелегально вырубал деревья на территории Гагаринского района Смоленской области.

Для этого он изменил категорию земель лесного фонда на земли сельскохозяйственного назначения для 82 земельных участков, общая площадь которых составляет более 4 тыс. га.

Ущерб, причиненный бизнесменом, составил более 3,3 млрд руб. Его признали виновным по ч. 3 ст. 260 Уголовного кодекса — незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере.

Отбывать наказание предприниматель будет в исправительной колонии общего режима, уточнили в ведомстве.

В сентябре 2020 года российский президент Владимир Путин заявил о необходимости принятия новых мер по борьбе с незаконной вырубкой леса. В 2023 году бывший вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко (на тот момент еще действующий) сообщила, что с 2020 по 2022 год объем незаконных рубок древесины в стране сократился в 1,6 раза. Как узнал РБК, за то время незаконная вырубка сократилась с 1,1 млн до 0,7 млн куб. м.