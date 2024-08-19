Появилось видео взрыва на газопроводе в Стерлитамаке

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На газопроводе Стерлитамакского нефтехимического завода (СНХЗ) произошел взрыв. По предварительной информации, пострадали три человека, сообщили в городской администрации.

Как уточнили РБК в пресс-службе МЧС России, в районе Уфимского тракта в Стерлитамаке пожарные тушат «факельное горение». «Предварительно, на воздушной линии газопровода произошла разгерметизация с последующим факельным горением сжиженного газа», — рассказали в ведомстве. В ликвидации возгорания участвуют 20 специалистов и шесть единиц техники, пожар удалось локализовать.

СНХЗ основан в 1958 году, предприятие входит в группу компаний «Росхим». Завод специализируется на производстве товаров малотоннажной химии. Среди основных видов выпускаемой продукции — бутадиен-стирольные каучуки «Агипол», фенольные антиоксиданты «Агидол», высокооктановые добавки к топливу МТБЭ, авиационный бензин марки Avgas-100LL и Б-91/115.

В феврале 2024 года АО «Стерлитамакский нефтехимический завод» объединилось с АО «Синтез-Каучук» с целью «консолидации возможностей привлечения денежных средств и реализации более крупных проектов». По итогам 2020 года выручка СНХЗ составила 9,25 млрд руб., чистая прибыль — 1,34 млрд руб.