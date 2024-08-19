Защита Михаила Ефремова еще не подала ходатайство об УДО актера

Михаил Ефремов (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Адвокаты актера Михаила Ефремова, осужденного за ДТП со смертельным исходом, собирают документы для подачи ходатайства об условно-досрочном освобождении их клиента по состоянию здоровья, сообщил РБК один из его защитников Юрий Падалко.

«Работа в данном направлении ведется, но ходатайство еще не подавалось», — сказал адвокат Падалко.

РБК также обратился за комментарием к другому адвокату актера Роману Филиппову.

По информации источника РЕН ТВ, у артиста, действительно, есть проблемы с состоянием челюсти и зубов, его регулярно осматривают врачи в колонии медсанчасти.

Информация о выходе актера по УДО в декабре ранее появилась в телеграм-канале SHOT. По его данным, у 60-летнего актера велик риск инсульта.

Актер спровоцировал ДТП в центре Москвы в июне 2020 года. Ефремов не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в фургон. Водитель фургона, 57-летний курьер Сергей Захаров умер в больнице. Ефремов получил восемь лет строгого режима, затем срок смягчили до семи с половиной.

Артист пытался обжаловать приговор, настаивая в том числе на слабом здоровье, но прокурор в сентябре 2021 года выступил против изменения наказания, так как, по его словам, Ефремов «не может принести пользу обществу в принципе в связи с ухудшением его состояния здоровья».