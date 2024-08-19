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Военная операция на Украине ,  
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На Сахалине осудили военного на восемь лет за уклонение от службы

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Южно-Сахалинский военный гарнизонный суд приговорил военнослужащего за уклонение от службы к восьми годам лишения свободы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Мужчину осудили по делу, возбужденному по ч. 4 ст. 337, ч. 5 ст. 337 Уголовного кодекса (самовольное оставление воинской части или места службы). Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима с лишением воинского звания «старший прапорщик», уточнили в суде.

РБК направил запрос в Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд.

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По данным суда, военнослужащий 6 августа 2022 года без уважительной причины не явился на службу в воинскую часть, дислоцированную в Приморье, это сочли уклонением от исполнения обязанностей военной службы в условиях проведения военной операции на Украине.

Мужчину обнаружили в городе Корсаков на юге Сахалина, где он «праздно проводил время по своему усмотрению», уточнили в ходе заседания. После того как в сентябре объявили частичную мобилизацию, прапорщик не вернулся на службу, в связи с чем и возбудили уголовное дело. 28 февраля 2024 года он явился в военную комендатуру в Южно-Сахалинске, где его и задержали.

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Сахалин Южно-Сахалинск уклонение от службы в армии российские военные
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