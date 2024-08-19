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Выборы президента США ,  
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Юристы Трампа предупредили об исках из-за продажи футболок с его фото

Сюжет
Выборы президента США
Фото: Jim Vondruska / Getty Images
Фото: Jim Vondruska / Getty Images

Предвыборный штаб кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа намерен подать судебный иск из-за продажи футболок с изображением политика, сообщает The Washington Post.

Речь идет о фотографии, сделанной сразу после покушения на Трампа. В течение нескольких недель футболки с этим изображением продавала на своем сайте Республиканская партия округа Лаудон, председателем которой является Скотт Пио.

В письме к нему юристы кампании Трампа потребовали «немедленно прекратить любое несанкционированное использование имени и визуально сходного образа» кандидата в президенты. В противном случае они пообещали подать «все иски».

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Дональд Трамп

По словам главного юрисконсульта президентской кампании Трампа Дэвида Уоррингтона, Пио начал продажу товаров на следующий день после покушения.

«Попытка извлечь выгоду из покушения на президента Трампа была крайне безвкусной», — отметил юрист.

«Мы теряем страну, потому что Республиканская партия продолжает внутреннюю борьбу сама с собой», — ответил на полученное письмо Пио и добавил, что хочет, чтобы Трамп победил.

Покушение на Трампа произошло 13 июля во время его выступления на митинге в Пенсильвании. Во время его слов о всплеске незаконных пересечений границы при президенте Джо Байдене началась стрельба. В результате политику ранило правое ухо, погиб один зритель.

Покидая место покушения, Трамп вскинул в воздух кулак, этот жест попал на снимок. Как отметил обозреватель CNN Стивен Коллинсон, фото Трампа с окровавленными ухом и поднятым кулаком на фоне американского флага стало «культовым».

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Дональд Трамп покушение Республиканская партия иск в суд футболки
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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