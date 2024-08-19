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Губернатор Ленинградской области показал кадры звездопада Персеиды

Губернатор Ленинградской области показал кадры звездопада Персеиды
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Звездопад Персеиды, пик которого уже прошел, но в целом астрономическое явление еще не завершилось, можно наблюдать в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Последние звезды должны пролететь 24 августа, осталось еще несколько дней, предупредил он, разместив съемки звездопада над поселком Лебяжье в Ломоносовском районе.

«Успейте загадать желание, и пусть неделя принесет добрые вести», — добавил губернатор.

Как выглядел звездопад Персеиды. Фотогалерея
Фотогалерея 

Персеиды — один из самых наблюдаемых и известных звездопадов. Этот звездопад так назван, потому что кажется, что метеоры летят из созвездия Персея. Персеиды известны своими быстрыми и яркими метеорами, которые могут оставлять после себя следы.

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Ленинградская область звездопад озеро Александр Дрозденко
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