Губернатор Ленинградской области показал кадры звездопада Персеиды
Звездопад Персеиды, пик которого уже прошел, но в целом астрономическое явление еще не завершилось, можно наблюдать в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Последние звезды должны пролететь 24 августа, осталось еще несколько дней, предупредил он, разместив съемки звездопада над поселком Лебяжье в Ломоносовском районе.
«Успейте загадать желание, и пусть неделя принесет добрые вести», — добавил губернатор.
Персеиды — один из самых наблюдаемых и известных звездопадов. Этот звездопад так назван, потому что кажется, что метеоры летят из созвездия Персея. Персеиды известны своими быстрыми и яркими метеорами, которые могут оставлять после себя следы.
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