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Как выглядел звездопад Персеиды. Фотогалерея
Появились фото звездопада Персеиды, сделанные в России, Африке и Европе
Две ночи подряд жители Северного полушария могли наблюдать за пиком звездопада Персеиды — потоком ярких метеоров, который было видно и из России
Фото: Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Global Look Press
Бавария, Германия
Фото: Antonio Bronic / Reuters
Хорватия
Фото: Kemal Ceylan / Anadolu Agency / Reuters
Турция
Фото: Gjorgji Licovski/ EPA / ТАСС
Северная Македония
Фото: Henning Kaiser / dpa / Global Look Press
Центральная Германия
Фото: Florion Goga / Reuters
Албания
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСC
Крым
Фото: Carlos Barria / Reuters
Аргентина
Фото: Sayed Hassan / dpa / picture-alliance / ТАСС
Египет
Звездопад Персеиды — ежегодное явление, один из самых ярких метеорных потоков в году. Опасности для Земли он не представляет.
Как звездопад выглядел в разных уголках планеты — в фотогалерее РБК