Как выглядел звездопад Персеиды. Фотогалерея

Появились фото звездопада Персеиды, сделанные в России, Африке и Европе

Две ночи подряд жители Северного полушария могли наблюдать за пиком звездопада Персеиды — потоком ярких метеоров, который было видно и из России

Фото: Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Global Look Press Бавария, Германия Фото: Antonio Bronic / Reuters Хорватия Фото: Kemal Ceylan / Anadolu Agency / Reuters Турция Фото: Gjorgji Licovski/ EPA / ТАСС Северная Македония Фото: Henning Kaiser / dpa / Global Look Press Центральная Германия Фото: Florion Goga / Reuters Албания Фото: Сергей Мальгавко / ТАСC Крым Фото: Carlos Barria / Reuters Аргентина Фото: Sayed Hassan / dpa / picture-alliance / ТАСС Египет

Звездопад Персеиды — ежегодное явление, один из самых ярких метеорных потоков в году. Опасности для Земли он не представляет.

Как звездопад выглядел в разных уголках планеты — в фотогалерее РБК