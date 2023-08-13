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На станции «Луна-25» включили первые научные приборы Технологии и медиа, 16:03
В каких новостройках есть футбольные поля РБК и ПИК, 16:00
Три человека пострадали при обстреле пограничного села в Курской области Политика, 15:57
«Калашников» показал короткоствольный автомат АК-19 под патрон НАТО Политика, 15:39
В Киеве усомнились в вечной поддержке от Вашингтона Политика, 15:33
Как выглядел звездопад Персеиды. Фотогалерея Общество, 15:16 
Уход бумаги и технонационализм: тренды рынка «умных» бизнес-приложений РБК и Softline, 15:16
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Манчини ушел в отставку с поста главного тренера сборной Италии Спорт, 14:59
Квартиры в проектах с крутыми игровыми пространствами РБК и ПИК, 14:45
Польша решила заслонить Брестские ворота вертолетами и танками США Политика, 14:43
В «Динамо» заявили, что Захаряна можно считать игроком «Реал Сосьедад» Спорт, 14:29
Минобороны четвертый раз за день сообщило о сбитом в России дроне ВСУ Политика, 14:26
Балицкий заявил о провальной попытке штурма ВСУ в районе Работино Политика, 14:24
Роналду удивился отсутствию награды MVP в арабской Лиге чемпионов Спорт, 14:11
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Как выглядел звездопад Персеиды. Фотогалерея

Появились фото звездопада Персеиды, сделанные в России, Африке и Европе
Две ночи подряд жители Северного полушария могли наблюдать за пиком звездопада Персеиды — потоком ярких метеоров, который было видно и из России
Как выглядел звездопад Персеиды. Фотогалерея

Звездопад Персеиды — ежегодное явление, один из самых ярких метеорных потоков в году. Опасности для Земли он не представляет.

Как звездопад выглядел в разных уголках планеты — в фотогалерее РБК

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