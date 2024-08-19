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Политика ,  
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Посол сообщил об обсуждении открытия консульства России в Азербайджане

Россия может открыть генконсульство в Азербайджане, заявил в интервью ТАСС посол республики в Москве Полад Бюльбюль оглы.

Он напомнил, что в России работает два генгонсульства Азербайджана — в Екатеринбурге и в Санкт-Петербурге. «Учитывая размеры России и количество азербайджанцев в вашей стране, это естественно. А вот в самом Азербайджане поле для работы консульств более ограниченно», — добавил дипломат. Однако, продолжил Бюльбюль оглы, работа в этом направлении идет.

В настоящее время в Азербайджане работает только посольство России.

Россия откроет за границей два посольства и пять генконсульств
Политика
Евгений Иванов

В декабре 2023 года в МИДе сообщили, что в ближайшее время Россия откроет пять генконсульств — в Капане (Армения), Актау (Казахстан), Самарканде (Узбекистан), Денпасаре (Индонезия) и Мале (Мальдивская Республика). В ведомстве также рассказали о планах отрыть посольства в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее.

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Азербайджан Генконсульство России Россия
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