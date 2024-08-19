В Курской области в пятый раз за ночь объявили ракетную опасность
Режим ракетной опасности объявили в Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в телеграм-канале. Такой сигнал в регионе запускают в четвертый раз за ночь.
Ракетная опасность продлилась пять минут — с 2:09 до 2:14 мск, но спустя две минуты после отбоя ее объявили снова.
В регионе продолжает действовать опасность атаки беспилотников.
Боевые действия в приграничье Курской области продолжаются с утра 6 августа. В области введен режим ЧС федерального уровня, там также объявлен режим контртеррористической операции.
Украина называла целью операции в регионе усиление позиций на переговорах. Президент России Владимир Путин счел действия Киева «масштабной провокацией» и заявил о бесперспективности переговоров с людьми, «которые без разбора наносят удары по мирным людям».
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