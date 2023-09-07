Российский альпинист Головченко погиб при восхождении на горный пик в Пакистане

Российский альпинист погиб при восхождении на горный пик в Пакистане

Дмитрий Головченко (Фото: golovchenko.dmitry / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Российский альпинист Дмитрий Головченко погиб при восхождении на горный пик Гашербрум IV (7925 м) в Пакистане, совершавший подъем вместе с ним Сергей Нилов получил обморожение. Об этом сообщает местная газета Dawn.

Головченко и Нилов поднимались по сложному маршруту без кислородных баллонов и другого спецоборудования, а также без сопровождения местных проводников, утверждает генеральный секретарь Альпийского клуба Пакистана Каррар Хайдри.

Когда альпинисты поднялись на высоту 7 тыс. м, с ними пропала связь из-за ухудшения погодных условий. Головченко, по предварительным данным, погиб, сорвавшись со склона горного пика. Нилов вернулся в базовый лагерь с обморожением. Альпиниста эвакуировали военным вертолетом в город Скарду.

Пик Гашербрум IV расположен в горном районе Каракорум на границе Пакистана и Китая. Он считается 17-м по высоте в мире и шестым по высоте в Пакистане.

Головченко и Нилов — лауреаты двух международных наград «Золотой ледоруб» (Piolet d'Or) за выдающиеся достижения в альпинизме. Это самая престижная награда в этой сфере. Головченко и Нилов получили ее за восхождение на вершину Талай-Сагар (6904 м) в Гималаях.

Альпинисты также получили четыре «Золотых ледоруба России». В статье Федерации альпинизма и скалолазания Москвы 2017 года Головченко и Нилов названы «лучшими альпинистами десятилетия в России». «Стабильность, с которой москвичи совершают восхождения международного уровня, говорит о высочайшем мастерстве, а главное — неугасающем интересе к горам», — говорится в публикации.