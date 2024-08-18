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В лагере под Тулой три ребенка пострадали во время химического опыта

В лагере под Тулой три ребенка пострадали при проведении химического опыта

В Тульской области трое несовершеннолетних пострадали при проведении химического эксперимента в детском лагере, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Следователи обнаружили в одном из телеграм-каналов публикацию о том, что в лагере «в рамках лекции по взаимодействию химических элементов в ходе эксперимента произошло их воспламенение», в результате пострадали три человека. СК начал проверку.

Областная прокуратура уточнила, что инцидент произошел в летнем оздоровительном центре «Солнечный» в деревне Колодезное Ленинского района. Ведомство также опубликовало видео, на котором видно, как посреди деревьев стоит несколько человек, затем происходит взрыв, и от места происшествия отбегают четыре человека.

В прокуратуре сообщили о проведении проверки соблюдения «здоровых и безопасных условий пребывания детей» в лагере.

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Телеграм-канал «112» пишет, что эксперимент троим детям 14 и 16 лет показывал 23-летний мужчина по имени Владимир, все они пострадали и были госпитализированы. По данным канала, мужчина лишился пальца, он находится в тяжелом состоянии, у несовершеннолетних осколочные ранения и обширные ожоги.

SHOT уточняет, что мужчина является «преподавателем», по данным канала, пострадали он и два ребенка.

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Теги
Тульская область детский лагерь Дети химия Следственный комитет прокуратура
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