Гладков: над Белгородским районом сбили несколько беспилотников

ПВО сбила несколько беспилотников над Белгородским районом

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области при помощи дронов, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Несколько беспилотников были сбиты над Белгородским районом — в поселке Майский, селах Головино и Ясные Зори.

В Майском в результате атаки пробита кровля в частном доме, в Головино — поврежден социальный объект. В Ясных Зорях FPV-дрон ударил по легковушке, автомобиль получил повреждения.

Кроме того, украинский беспилотник атаковал нежилой частный дом в селе Маломихайловка Шебекинского городского округа.

По словам Гладкова, при ударах никто не пострадал.

В первой половине августа на границе Белгородской области и Украины обострилась ситуация после того, как украинские военные зашли на территорию соседней Курской области, где бои продолжаются до сих пор. В нескольких районах обеих областей объявлена эвакуация, в регионах действуют режимы КТО и ЧС федерального уровня.