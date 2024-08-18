ПВО сбила несколько беспилотников над Белгородским районом
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области при помощи дронов, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
Несколько беспилотников были сбиты над Белгородским районом — в поселке Майский, селах Головино и Ясные Зори.
В Майском в результате атаки пробита кровля в частном доме, в Головино — поврежден социальный объект. В Ясных Зорях FPV-дрон ударил по легковушке, автомобиль получил повреждения.
Кроме того, украинский беспилотник атаковал нежилой частный дом в селе Маломихайловка Шебекинского городского округа.
По словам Гладкова, при ударах никто не пострадал.
В первой половине августа на границе Белгородской области и Украины обострилась ситуация после того, как украинские военные зашли на территорию соседней Курской области, где бои продолжаются до сих пор. В нескольких районах обеих областей объявлена эвакуация, в регионах действуют режимы КТО и ЧС федерального уровня.
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