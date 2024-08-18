Умер озвучивавший Гомера в «Симпсонах» актер дубляжа Борис Быстров
В возрасте 79 лет умер актер дубляжа Борис Быстров, сообщает телеграм-канал «Кинопоиск Индустрия» со ссылкой на вдову актера Ирину Савину.
Борис Быстров родился 12 февраля 1945 года в Москве. В 1966 году он окончил школу-студию МХАТ, актером дубляжа начал работать с 1970-х годов. В частности, он дублировал актера Марлона Брандо во всех фильмах, выходивших в отечественном прокате.
Быстров также известен по озвучке ряда иностранных кинолент и сериалов. Его голосом говорили Гомер в мультсериале «Симпсоны», а также герои «Футурамы», «Звездных войн», «Людей Икс» и трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене.
Кроме того, Быстров озвучивал персонажей видеоигр, таких как Рори Свонн в Starcraft 2 и Антон Соколов в Dishonored 2.
В 1966 году он сыграл главную роль в советском фильме «Волшебная лампа Аладдина».
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